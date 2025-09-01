Liverpool akan Pecahkan Rekor Transfer Saat Datangkan Alexander Isak

Headline
LIVERPOOL dikabarkan akan memecahkan rekor transfer Liga Primer Inggris untuk memboyong penyerang Alexander Isak dari Newcastle United sebelum rampungnya bursa transfer musim panas ini.
Dikutip dari cuitan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Senin (1/9), Liverpool dilaporkan sepakat untuk memboyong Isak dengan mengeluarkan biaya 130 juta pound sterling atau sekitar Rp2,8 triliun.
Sebelumnya, rekor transfer tertinggi Liga Primer Inggris dipegang oleh pembelian Liverpool yang memboyong gelandang Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dengan biaya transfer mencapai 108 juta pound sterling atau sekira Rp2,3 triliun.
Masih menurut laporan dari Fabrizio Romano, Isak kini tengah dalam perjalanan menuju Liverpool untuk menjalani tes medis dan merampungkan proses transfernya.
Dikabarkan bahwa jika pemain berkebangsaan Swedia tersebut akan menandatangani kontrak dengan durasi panjang setelah kesepakatan pribadi sudah terjalin beberapa waktu lalu.
Ini sekaligus mengakhiri saga transfer Isak yang telah berlangsung sejak awal bursa transfer musim panas ini sebab ia ingin hengkang dari Newcastle.
Setelah santer dikabarkan akan hengkang dari St. James Park, Isak sama sekali tidak muncul bersama Newcastle United pada persiapan pramusim dan bahkan melakukan latihan bersama mantan klubnya Real Sociedad.
Pemain berusia 25 tahun ini menjadi salah satu penyerang paling subur pada kompetisi Liga Primer Inggris musim lalu dan membuat Liverpool sangat berambisi memboyongnya.
Pada musim 2024/2025, Isak tampil sebanyak 42 pertandingan bersama Newcastle dan menyumbangkan 27 gol serta enam assist dari total 3.324 menit bermain di berbagai ajang. (Ant/Z-1)
Kemenangan atas Arsenal melengkapi tren dramatis Liverpool di tiga laga awal musim ini.
Dengan masuknya Isak, Liverpool kini bakal punya kedalaman lini depan yang semakin mumpuni untuk mempertahankan gelar.
Erling Haaland, yang mencetak gol ke gawang Brighton and Hove Albion, telah mencetak 88 gol dalam 100 penampilan di laga Liga Primer Inggris.
Dua dari empat pemain pengganti yang dikirim masuk Fabian Huerzeler, yakni James Milner dan Brajan Gruda, sukses membawa Brighton berbalik menang atas Manchester City.
James Milner, yang berusia 39 tahun 239 hari, menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol di Liga Primer Inggris.
Dengan masuknya Isak, Liverpool kini bakal punya kedalaman lini depan yang semakin mumpuni untuk mempertahankan gelar.
Newcastle United mengikat Woltemade dengan kontrak jangka panjang, namun tidak dijelaskan secara detail, dan ia akan mengenakan nomor punggung 27.
Setelah bermain imbang tanpa gol melawan Aston Villa di laga pembuka dan kalah 3–2 dari Liverpool di St James’ Park, Newcastle United kembali ditahan imbang 0–0 oleh Leeds United.
Juara bertahan Piala Liga Newcastle United akan memulai upayanya mempertahankan gelar mereka dengan menjamu klub League One Bradford di putaran ketiga.
The Magpies baru meraih satu poin dari dua pertandingan awal di tengah masalah lini depan yang kian terasa akibat absennya Alexander Isak.
