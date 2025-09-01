Liverpool akan Pecahkan Rekor Transfer Saat Datangkan Alexander Isak

Penyerang Newcastle United Alexander Isak(AFP/ANDY BUCHANAN)

LIVERPOOL dikabarkan akan memecahkan rekor transfer Liga Primer Inggris untuk memboyong penyerang Alexander Isak dari Newcastle United sebelum rampungnya bursa transfer musim panas ini.

Dikutip dari cuitan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Senin (1/9), Liverpool dilaporkan sepakat untuk memboyong Isak dengan mengeluarkan biaya 130 juta pound sterling atau sekitar Rp2,8 triliun.

Sebelumnya, rekor transfer tertinggi Liga Primer Inggris dipegang oleh pembelian Liverpool yang memboyong gelandang Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dengan biaya transfer mencapai 108 juta pound sterling atau sekira Rp2,3 triliun.

Masih menurut laporan dari Fabrizio Romano, Isak kini tengah dalam perjalanan menuju Liverpool untuk menjalani tes medis dan merampungkan proses transfernya.

Dikabarkan bahwa jika pemain berkebangsaan Swedia tersebut akan menandatangani kontrak dengan durasi panjang setelah kesepakatan pribadi sudah terjalin beberapa waktu lalu.

Ini sekaligus mengakhiri saga transfer Isak yang telah berlangsung sejak awal bursa transfer musim panas ini sebab ia ingin hengkang dari Newcastle.

Setelah santer dikabarkan akan hengkang dari St. James Park, Isak sama sekali tidak muncul bersama Newcastle United pada persiapan pramusim dan bahkan melakukan latihan bersama mantan klubnya Real Sociedad.

Pemain berusia 25 tahun ini menjadi salah satu penyerang paling subur pada kompetisi Liga Primer Inggris musim lalu dan membuat Liverpool sangat berambisi memboyongnya.

Pada musim 2024/2025, Isak tampil sebanyak 42 pertandingan bersama Newcastle dan menyumbangkan 27 gol serta enam assist dari total 3.324 menit bermain di berbagai ajang. (Ant/Z-1)