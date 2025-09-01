Fabian Huerzeler Sebut Pemain Pengganti Jadi Kunci Brighton and Hove Albion Tekuk Manchester City

Headline
PELATIH Brighton and Hove Albion Fabian Huerzeler menyebut energi dari para pemain pengganti menjadi kunci kesuksesan timnya menjungkalkan Manchester City 2-1 pada laga lanjutan Liga Primer Inggris 2025/2026 di Stadion Amex, Brighton, Inggris, Minggu (31/8) malam WIB.
Brighton sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Erling Haaland untuk tim tamu, tetapi dua dari empat pemain pengganti yang dikirim masuk Huerzeler yakni James Milner dan Brajan Gruda sukses membawa tuan rumah berbalik meraih kemenangan.
"Sering kali sepak bola bukan semata soal taktik, tapi tentang energi, intensitas, dan kebersamaan di atas lapangan. Ketika para pemain pengganti masuk mereka menjadi pembeda," kata Huerzeler dikutip dari laman Brighton, Senin (1/9).
Menurut Huerzeler, energi itu berhasil dibawa para pemain pengganti, menular ke rekan-rekannya di atas lapangan, dan menjalar hingga ke tribun para pendukung tuan rumah.
"Itu sangat penting dalam sepak bola," ujar dia.
Setelah Milner menyamakan kedudukan lewat tendangan 12 pas, Huerzeler menekankan para pemain memperlihatkan betapa mereka tidak puas dengan hasil imbang 1-1. Hal itu membuat Brighton cukup pantas meraih kemenangan yang mereka peroleh.
Secara khusus, Huerzeler juga menyanjung kontribusi Milner, yang lewat golnya jadi pencetak gol tertua kedua di Liga Primer Inggris.
Milner, kata Huerzeler, terus membuktikan kemampuannya di sesi latihan, hal yang cukup meyakinkannya memberi kepercayaan sebagai algojo penalti Brighton.
"Saya sangat berbahagia untuknya, bukan semata karena gol itu, tapi karena ia membuktikan diri sebagai sosok yang masih sangat penting di
dalam maupun di luar lapangan," ujar dia.
Hasil kontra Manchester City jadi kemenangan perdana Brighton di Liga Primer Inggris musim ini, menempatkan mereka di urutan 10 klasemen sementara dengan koleksi empat poin.
Selepas jeda internasional, Brighton bakal melawat ke markas Bournemouth di Stadion Vitality, Sabtu (13/9). (Ant/Z-1)
