Rayan Cherki Harus Absen Dua Bulan karena Cedera 

Basuki Eka Purnama
01/9/2025 05:49
Gelandang Manchester City Rayan Cherki(AFP/Darren Staples)

GELANDANG Manchester City Rayan Cherki mengalami cedera dan diperkirakan harus absen setidaknya selama dua bulan ke depan.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa pemain timmas Prancis tersebut akan absen selama kurang lebih tujuh hingga delapan ke depan karena cedera.

"Dia (Cherki) akan keluar selama dua bulan. Tujuh pekan atau delapan pekan ke depan," kata Guardiola, dikutip dari laman
resmi Manchester City, Senin (1/9).

Masih belum ada penjelasan mengenai cedera apa yang menerpa pemain berusia 22 tahun tersebut sehingga membuatnya harus menepi selama dua bulan dari lapangan.

Nama dari gelandang yang baru saja didatangkan dari Lyon tersebut juga tidak masuk dalam daftar skuad The Citizens kala bersua Brighton and Hove Albion di pertandingan pekan ketiga Liga Primer Inggris 2025/2026 di Stadion Amex, Brighton, Minggu (31/8) malam WIB. Pada laga tersebut, the Citizen kalah 1-2.

Cederanya Cherki tentu saja menambah daftar panjang pemain yang menderita cedera di skuad Manchester City saat ini setelah terdapat nama-nama seperti Phil Foden, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, dan Savinho.

Dengan kondisi badai cedera yang juga sempat terjadi hampir sama seperti dengan musim lalu, Manchester City kini harus menelan pil pahit.

Adapun hasil kontra Brighton membuat The Sky Blues menelan dua kekalahan beruntun dan tertahan di peringkat ke-12 klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan tiga poin.

Hasil tersebut menjadi pukulan tentunya untuk tim asuhan Pep Guardiola karena menjalani start yang kurang menjanjikan di tiga pekan awal. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
