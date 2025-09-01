Hugo Ekitike Dipanggil Timnas Prancis untuk Gantikan Rayan Cherki yang Cedera

Headline
PENYERANG klub Liga Primer Inggris Liverpool Hugo Ekitike dipanggil untuk memperkuat timnas Prancis oleh pelatih Didier Deschamps setelah gelandang serang Manchester City Rayan Cherki dibekap cedera.
Hal itu dikonfirmasi Timnas Prancis lewat akun media sosial X resmi mereka, @FrenchTeam, Minggu (31/8) malam WIB, menyusul keterangan dari manajer City Pep Guardiola yang menyebut Cherki terancam menepi selama dua bulan.
Timnas Prancis bahkan menyebutkan jenis cedera yang diderita Cherki, yakni kerobekan otot paha depan atau quadriceps.
"Didier Deschamps terpaksa mencoret Rayan Cherki (cedera robek otot paha depan). Sebagai penggantinya, sang pelatih memanggil Hugo Ekitike!" cicit Timnas Prancis, Minggu (31/8) malam WIB.
Keputusan ini menjadi pemanggilan perdana Ekitike, yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar pilihan Deschamps meski mengawali musim gemilang bersama Liverpool.
Ekitike selalu tampil dalam tiga pertandingan pembuka Liga Primer Inggris, mencetak dua gol dan satu assist untuk Liverpool, menyusul satu gol lain yang ia cetak di laga Community Shield kontra Crystal Palace.
Penyerang berusia 23 tahun itu sebelumnya sempat memperkuat Timnas Prancis di kelompok umur, yakni U-20 dan U-21.
Dua tahun terakhir, ia membukukan lima gol dalam lima penampilan untuk Prancis U-21 termasuk trigol ke gawang Inggris U-21 di laga persahabatan pada 21 Maret 2025. (Ant/Z-1)
Hugo Ekitike mengawali kariernya di Liverpool dengan gemilang usai menorehkan tiga gol dalam tiga pertandingan sejak didatangkan dari Eintrahct Frankfurt, musim panas ini.
Pelatih Newcastle United Eddie Howe mengakui bahwa penyerang Liverpool Hugo Ekitike, yang masih berusia 22 tahun, adalah striker dengan prospek bagus saat ini.
Satu pertandingan seru akan berlangsung di Old Trafford saat Manchester United nanti menjamu Arsenal.
Hugo Ekitike, tampil apik mencetak gol debutnya di Liga Inggris, saat Liverpool mengalhkan Bournemouth 4-2.
Ekitike direkrut dari Frankfurt dengan mahar sekitar 80 juta euro.
Gelandang Manchester City Rayan Cherki mengalami cedera dan diperkirakan harus absen setidaknya selama dua bulan ke depan.
PELATIH Manchester City Pep Guardiola memberikan pujian tinggi kepada dua rekrutan barunya, Tijjani Reijnders dan Rayan Cherki.
Rayan Cherki bersama mantan klubnya, Lyon, tersingkir secara dramatis di perempat final Liga Europa usai kalah dari Manchester United di Old Trafford, April lalu.
Rayan Cherki menjadi bagian penting Lyon pada musim lalu dengan tampil sebanyak 44 pertandingan di berbagai ajang dan menyumbangkan 12 gol dari 3.097 menit bermain.
