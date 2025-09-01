Hugo Ekitike Dipanggil Timnas Prancis untuk Gantikan Rayan Cherki yang Cedera

Penyerang Liverpool Hugo Ekitike kala membela timnas U-21 Prancis.(Instagram @hekitike)

PENYERANG klub Liga Primer Inggris Liverpool Hugo Ekitike dipanggil untuk memperkuat timnas Prancis oleh pelatih Didier Deschamps setelah gelandang serang Manchester City Rayan Cherki dibekap cedera.

Hal itu dikonfirmasi Timnas Prancis lewat akun media sosial X resmi mereka, @FrenchTeam, Minggu (31/8) malam WIB, menyusul keterangan dari manajer City Pep Guardiola yang menyebut Cherki terancam menepi selama dua bulan.

Timnas Prancis bahkan menyebutkan jenis cedera yang diderita Cherki, yakni kerobekan otot paha depan atau quadriceps.

"Didier Deschamps terpaksa mencoret Rayan Cherki (cedera robek otot paha depan). Sebagai penggantinya, sang pelatih memanggil Hugo Ekitike!" cicit Timnas Prancis, Minggu (31/8) malam WIB.

Keputusan ini menjadi pemanggilan perdana Ekitike, yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar pilihan Deschamps meski mengawali musim gemilang bersama Liverpool.

Ekitike selalu tampil dalam tiga pertandingan pembuka Liga Primer Inggris, mencetak dua gol dan satu assist untuk Liverpool, menyusul satu gol lain yang ia cetak di laga Community Shield kontra Crystal Palace.

Penyerang berusia 23 tahun itu sebelumnya sempat memperkuat Timnas Prancis di kelompok umur, yakni U-20 dan U-21.

Dua tahun terakhir, ia membukukan lima gol dalam lima penampilan untuk Prancis U-21 termasuk trigol ke gawang Inggris U-21 di laga persahabatan pada 21 Maret 2025. (Ant/Z-1)