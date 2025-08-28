Hugo Ekitike tidak Dipanggil Timnas Prancis untuk Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Headline
PENYERANG Liverpool Hugo Ekitike tidak dipanggil pelatih timnas Prancis Didier Deschamps untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Ukraina dan timnas Islandia.
Deschamps memutuskan untuk memanggil pemain sayap AS Monaco, Maghnes Akliouche untuk pertama kalinya.
Ekitike mengawali kariernya di Liverpool dengan gemilang usai menorehkan tiga gol dalam tiga pertandingan sejak didatangkan dari Eintrahct Frankfurt, musim panas ini.
Meski begitu, penyerang 23 tahun itu masih harus menunggu kesempatan dipanggil masuk timnas senior yang persaingannya sangat ketat.
Akliouche sudah lama masuk radar timnas senior Prancis berkat penampilan impresifnya bersama AS Monaco yang membuatnya diincar klub-klub besar Eropa.
Ia juga bagian dari tim asuhan Thierry Henry yang meraih medali perak Olimpiade Paris, tahun lalu.
Rayan Cherki, yang melakukan debut bersama timnas senior Prancis pada Juni di laga final Liga Negara UEFA sebelum bergabung dengan Manchester City dari Lyon, juga masuk skuad.
Gelandang Marseille Adrien Rabiot tetap dipanggil meski sedang dibekukan klubnya dan dimasukkan ke daftar jual setelah berkelahi di ruang ganti dengan rekan setimnya, awal bulan ini.
Prancis akan memulai perjuangan mereka untuk lolos ke putaran final tahun depan di Amerika Utara dengan melawat ke Polandia menghadapi timnas Ukraina pada Jumat (5/9).
Setelah itu, mereka akan menjamu timnas Islandia di Paris pada Selasa (9/9).
Azerbaijan merupakan lawan lain mereka di Grup D, sedangkan pertandingan-pertandingan selanjutnya dijadwalkan dimainkan pada Oktober dan November.
Juara Grup D otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. (Ant/Z-1)
Antonio Rudiger dipanggil kembali masuk timnas Jerman untuk pertama kalinya sejak insiden di final Copa del Rey, Mei lalu.
Persetujuan permohonan WNI sudah disetujui DPR dalam rapat komisi dan rapat paripurna di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).
Federasi Sepak Bola Norwegia menyatakan akan menyumbangkan seluruh keuntungan dari laga Kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Israel pada 11 Oktober untuk bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.
Perhelatan Piala Dunia 2026 yang diperluas akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton setara karbon dioksida.
Di Piala Dunia U-17, timnas Indonesia berada satu grup dengan juara empat kali Brasil, Honduras, dan negara debutan Zambia di Grup H.
KOTA Las Vegas akan menjadi tuan rumah pengundian grup Piala Dunia FIFA 2026 pada 5 Desember mendatang, menurut laporan sejumlah media internasional,
Format babak keempat menggunakan sistem round robin satu pertemuan.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump dipastikan akan menghadiri final Piala Dunia Antarklub.
Asosiasi Sepak Bola Tiongkok (CFA) resmi memecat pelatih kepala Branko Ivankovic pada Jumat (27/6).
