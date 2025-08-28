Antonio Rudiger Kembali Dipanggil Timnas Jerman

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PELATIH timnas Jerman Julian Nagelsmann memanggil kembali bek tengah Antonio Rudiger untuk memperkuat skuad tim Panser di pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, September mendatang.
Kali ini, Nagelsmann tidak memanggil pemain sayap Leroy Sane untuk memperkuat timnas Jerman.
Nagelsmann tengah diterpa badai cedera karena harus kehilangan beberapa pemain penting seperti penyerang Jamal Musiala, Kai Havertz, Tim Kleindienst, kiper utama Marc-Andre ter Stegen, serta bek Nico Schlotterbeck dan Benjamin Henrichs.
Dalam skuad berisi 23 pemain tersebut, Nagelsmann juga menyertakan tiga wajah baru yaitu bek Eintracht Frankfurt Nnamdi Collins, kiper Augsburg Finn Dahmen, dan gelandang Mainz Paul Nebel.
Sane telah mencatatkan 70 penampilan bersama timnas Jerman sejak debutnya pada 2015. Ia dicoret dari skuad pertama yang diumumkan sejak pindah dari Bayern Muenchen ke Galatasaray di bursa transfer musim panas ini.
Rudiger dipanggil kembali masuk timnas untuk pertama kalinya sejak insiden di final Copa del Rey, Mei lalu. Saat itu, bek Real Madrid tersebut melempar benda ke arah wasit sambil melontarkan makian.
Pada saat itu, Nagelsmann mengecam perilaku Rudiger.
Dalam wawancara dengan Sueddeutsche Zeitung, Rudiger kemudian meminta maaf atas tindakannya yang menurutnya salah dan berlebihan.
Selain Rudiger, Nagelsmann juga memanggil kembali dua pemain Stuttgart Angelo Stiller dan Jamie Leweling, serta gelandang Mainz Nadiem Amiri. Dahmen masuk skuad untuk menggantikan ter Stegen yang cedera.
Jerman akan menghadapi timnas Slovakia di Bratislava pada 4 September sebelum menjamu timnas Irlandia Utara, tiga hari kemudian di Cologne.
Jerman berada di Grup A kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama Slovakia, Irlandia Utara, dan Luksemburg.
Tim Panser harus menjadi juara grup untuk dapat memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Amerika Serikat (AS), dan Meksiko. (Ant/Z-1)
Federasi Sepak Bola Norwegia menyatakan akan menyumbangkan seluruh keuntungan dari laga Kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Israel pada 11 Oktober untuk bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.
Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, memberikan pujian kepada Korea Selatan setelah kemenangan tipis 1-0 di final EAFF 2025
Berdasarkan hasil pertandingan terakhir, berikut enam tim yang berhasil melaju ke putaran keempat dan jadwal drawing Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Belanda berhasil mengalahkan Finlandia 2-0 di laga kualifikasi Piala Dunia Grup G.
Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengkritik permainan anak asuhnya meski menang 1-0 atas Andorra pada kualifikasi Piala Dunia.
Di level internasional, Frank Mill menjadi bagian dari tim nasional Jerman yang menjuarai Piala Dunia 1990.
Gol Aitana Bonmati di babak tambahan waktu mengantarkan timnas Spanyol meraih kemenangan 1-0 atas timnas Jerman di semifinal Piala Eropa Putri 2025, Kamis (24/7) dini hari WIB.
Kiper timnas Jerman Ann-Katrin Berger menahan dua eksekusi penalti pemain timnas Prancis saat babak adu penalti perempat final Piala Eropa Putri.
Alice Sombath gagal mengeksekusi penalti penentu bagi timnas Prancis, untuk memastikan timnas Jerman melaju ke babak empat besar Piala Eropa Putri melawan timnas Spanyol, Rabu (23/7).
Tempat timnas Jerman di perempat final Piala Eropa Putri akan dipastikan jika Polandia tidak mengalahkan Swedia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved