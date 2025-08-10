Rodri Kembali Cedera, Terancam Absen Bela Manchester City Hingga September

Headline
GELANDANG Manchester City Rodri mengalami kemunduran akibat cedera dan kemungkinan besar tidak akan "benar-benar fit" hingga setelah jeda internasional pada September. Hal itu diungkapkan manajer klub Liga Primer Inggris itu, Pep Guardiola.
Pemain internasional Spanyol itu menghabiskan sebagian besar musim 2024-25 tanpa bermain akibat cedera ligamen anterior cruciatum yang robek pada September lalu.
Peraih Ballon d'Or 2024 itu kembali beraksi ketika ia masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir pertandingan kedua terakhir Manchster City di Liga Primer Inggris, musim lalu, melawan Bournemouth.
Pemain berusia 29 tahun itu juga merupakan bagian dari skuad Guardiola di Piala Dunia Antarklub di Amerika Serikat (AS) pada musim panas ketika Manchester City tersingkir di babak 16 besar melawan Al Hilal.
Rodri masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua melawan klub Liga Arab Saudi tersebut, tetapi ditarik keluar lebih awal di babak perpanjangan waktu karena diduga mengalami masalah pangkal paha.
"Rodri sudah membaik, tetapi ia mengalami cedera parah di pertandingan terakhir melawan Al Hilal," kata Guardiola.
"Dia berlatih lebih baik dalam beberapa hari terakhir. Semoga setelah jeda internasional, dia akan benar-benar bugar," imbuhnya.
Manchester City akan membuka musim Liga Primer Inggris mereka di kandang Wolverhampton Wanderers pada 16 Agustus, lalu melawan Tottenham Hotspur dan Brighton and Hove Albion sebelum pertandingan internasional pada September.
"Semoga dalam pertandingan-pertandingan ini, dia bisa bermain beberapa menit, tetapi yang penting adalah dia tidak merasakan sakit karena kami tidak ingin Rodri kembali cedera. Kami akan berusaha keras untuk menghindarinya," ungkap Guardiola.
"Dia telah berlatih dua sesi terakhir bersama kami dan itu bagus," pungkasnya. (bbc/Z-1)
