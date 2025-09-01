Alexander Isak Merapat ke Anfield, Liverpool Bakal Tambah Perkasa

Alexander Isak.(AFP/PAUL ELLIS)

LIVERPOOL mempertegas ambisi mereka mempertahankan dominasi di Liga Primer Inggris dengan mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United. Laporan media-media Inggris menyebut kesepakatan transfer Isak rampung dan sang pemain segera merapat ke Anfield.

Dengan masuknya Isak, Liverpool kini bakal punya kedalaman lini depan yang semakin mumpuni untuk mempertahankan gelar Liga Inggris sekaligus melaju jauh di kompetisi Eropa.

Isak direkrut dengan mahar fantastis sekitar 130 juta pound sterling atau setara Rp2,9 triliun. Nominal itu memecahkan rekor bursa transfer di Inggris.

Menurut laporan The Athletic dan The Telegraph, Isak akan menjalani tes medis pada Senin waktu setempat sebelum menandatangani kontrak. Dia akan diikat kontrak berdurasi enam tahun bersama the Reds.

Nilai transfer tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Chelsea saat memboyong Enzo Fernandez dari Benfica senilai 106 juta poundsterling pada 2023.

Kehadiran Isak dipandang bakal membuat lini serang Liverpool semakin menakutkan. Musim lalu, penyerang berusia 25 tahun itu mencetak 23 gol di Premier League, hanya kalah produktif dari Mohamed Salah. Ketajaman tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Arne Slot yang tengah merombak skuadnya untuk tetap kompetitif di papan atas.

Negosiasi terkait kepindahan Isak sendiri tidak berjalan mulus. Dia sebelumnya terlibat dalam drama panjang karena keinginannya pindah ke Anfield, hingga berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya di Newcastle.

Newcastle sempat menolak tawaran pertama sebesar 110 juta poundsterling namun akhirnya luluh setelah mendatangkan striker Jerman Nick Woltemade dengan harga yang juga memecahkan rekor internal klub.

Liverpool pun semakin menambah daftar rekrutan bintang pada musim panas ini. Selain Isak, mereka sudah lebih dulu mengamankan tanda tangan gelandang Jerman Florian Wirtz, penyerang Prancis Hugo Ekitike, bek sayap Jeremie Frimpong dari Bayer Leverkusen, serta bek kiri Milos Kerkez dari Bournemouth.

Sementara itu, Newcastle diyakini melepas Isak demi menjaga neraca finansial dan menghindari sanksi terkait aturan Profit and Sustainability Regulations (PSR). Hal itu juga sempat diisyaratkan pelatih Eddie Howe soal penjualan besar bisa jadi solusi untuk menjaga stabilitas klub.

Meski masih dalam masa adaptasi dengan wajah baru skuadnya, Liverpool sudah mengawali musim dengan catatan sempurna yaitu tiga kemenangan dari tiga laga. Terbaru, mereka menaklukkan Arsenal 1-0 di Anfield pada Minggu (31/8) malam. (AFP/I-3)