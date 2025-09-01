AS Roma Pinjam Kostas Tsimikas dari Liverpool

Kostas Tsimikas (kanan) usai menandatangani kontrak sebagai pemain AS Roma(asroma.com)

KLUB Serie A AS Roma secara resmi mengumumkan kedatangan bek kiri Kostas Tsimikas yang dipinjam dari juara bertahan Liga Primer Inggris, Liverpool.

"Tsimikas memilih untuk mengenakan nomor punggung 12 di Roma. Selamat datang di Roma, Kostas!" ungkap AS Roma di laman daring resmi mereka, Senin (1/9).

Sementara itu, Liverpool, dalam pengumuman resmi merek,a menyatakan Tsimikas akan dipinjam AS Roma selama periode musim 2025/2026.

Baca juga : AS Roma Pinjam Leon Bailey dari Aston Villa

Kedua tim tidak mengungkapkan keberadaan klausul pembelian permanen untuk bek Yunani berusia 29 tahun itu, aspek yang sempat dilaporkan oleh sejumlah pihak menjadi perbedaan pendapat di antara Liverpool dan AS Roma.

Tsimikas menjadi pemain berkebangsaan Yunani kedelapan yang mengenakan jersei Giallorossi setelah Jose Cholevas, Lampros Choutos, Trainos Dellas, Dimitrios Keramitsis, Konstantinos Manolas, Panagiotis Tachtsidis, dan Vasilios Torosidis.

Peminjaman ke Roma bisa menjadi jalan bagi Tsimikas memperoleh menit bermain lebih reguler, lantaran di Liverpool dia dianggap menjadi bek kiri pilihan ketiga setelah Milos Kerkez dan wakil kapten Andy Robertson.

Baca juga : Jadon Sancho Tolak Tawaran dari AS Roma

Tsimikas, yang mengasah kemampuannya di akademi Neapoli Thessaloniki dan Panserraikos, melakoni debut seniornya bersama Olympiacos pada 2015 sebelum hijrah membelas Esbjerg di Denmark sejak 2017.

Dia kemudian mengembara ke Willem II sebelum kembali memperkuat Olympiacos sejak 2018, tempat ia sempat memenangi penghargaan sebagai Pemain Terbaik Yunani 2020.

Gelar itu mengantarkannya ke Liverpool, tempat dia membukukan 115 penampilan di berbagai kompetisi dan memenangi medali juara Liga Primer Inggris, satu Piala FA, dan dua trofi Piala Liga Inggris.

Menit bermain yang lebih reguler bakal membantu Tsimikas menambah jumlah penampilannya di timnas Yunani, yang sejauh ini sudah 41 pertandingan. (Ant/Z-1)