AS Roma Pinjam Kostas Tsimikas dari Liverpool

KLUB Serie A AS Roma secara resmi mengumumkan kedatangan bek kiri Kostas Tsimikas yang dipinjam dari juara bertahan Liga Primer Inggris, Liverpool.
"Tsimikas memilih untuk mengenakan nomor punggung 12 di Roma. Selamat datang di Roma, Kostas!" ungkap AS Roma di laman daring resmi mereka, Senin (1/9).
Sementara itu, Liverpool, dalam pengumuman resmi merek,a menyatakan Tsimikas akan dipinjam AS Roma selama periode musim 2025/2026.
Kedua tim tidak mengungkapkan keberadaan klausul pembelian permanen untuk bek Yunani berusia 29 tahun itu, aspek yang sempat dilaporkan oleh sejumlah pihak menjadi perbedaan pendapat di antara Liverpool dan AS Roma.
Tsimikas menjadi pemain berkebangsaan Yunani kedelapan yang mengenakan jersei Giallorossi setelah Jose Cholevas, Lampros Choutos, Trainos Dellas, Dimitrios Keramitsis, Konstantinos Manolas, Panagiotis Tachtsidis, dan Vasilios Torosidis.
Peminjaman ke Roma bisa menjadi jalan bagi Tsimikas memperoleh menit bermain lebih reguler, lantaran di Liverpool dia dianggap menjadi bek kiri pilihan ketiga setelah Milos Kerkez dan wakil kapten Andy Robertson.
Tsimikas, yang mengasah kemampuannya di akademi Neapoli Thessaloniki dan Panserraikos, melakoni debut seniornya bersama Olympiacos pada 2015 sebelum hijrah membelas Esbjerg di Denmark sejak 2017.
Dia kemudian mengembara ke Willem II sebelum kembali memperkuat Olympiacos sejak 2018, tempat ia sempat memenangi penghargaan sebagai Pemain Terbaik Yunani 2020.
Gelar itu mengantarkannya ke Liverpool, tempat dia membukukan 115 penampilan di berbagai kompetisi dan memenangi medali juara Liga Primer Inggris, satu Piala FA, dan dua trofi Piala Liga Inggris.
Menit bermain yang lebih reguler bakal membantu Tsimikas menambah jumlah penampilannya di timnas Yunani, yang sejauh ini sudah 41 pertandingan. (Ant/Z-1)
Poin penuh yang didapat dalam laga Liverpool vs Arsenal membuat the Reds kini mengoleksi 9 poin.
Kemenangan atas Arsenal ini sekaligus membuat Liverpool naik ke puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris berbekal sapu bersih kemenangan di tiga laga awal.
Cody Gakpo menandai kontrak 2,5 tahun setelah bersama The Reds selama dua setengah tahun sejak bergabung dari PSV Eindhoven pada Januari 2023.
The Reds akan menghadapi Real Madrid (H), Inter Milan (A), Atletico Madrid (H), Eintracht Frankfurt (A), PSV Eindhoven (H), Marseille (A), Qarabag (H) dan Galatasaray (A).
LIVERPOOL Satu Grup dengan Real Madrid, Inter Milan dan Atletico di Liga Champions 2025/2026. Undian fase grup Liga Champions 2025/2026 telah digelar pada Jumat (29/8) dini hari WIB
Dalam laga di kandang Inter Milan, Stadion Giuseppe Meazza, Udinese meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini.
Moise Kean bergabung dengan Fiorentina pada awal musim 2024/25 dan langsung menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 25 gol dalam 44 penampilan di semua kompetisi.
Berkat kemenangan atas Pisa, AS Roma menduduki peringkat ketiga klasemen Serie A dengan raihan sempurna, enam poin dari dua laga, sama dengan raihan poin Napoli dan Cremonese.
Andre-Frank Zambo Anguissa menjebol gawang Cagliari di masa injury time tempatnya di menit 90+5 memanfaatkan umpan Alessandro Buongiorno untuk memastikan kemenangan Napoli di laga Serie A.
“Saya merasa sangat baik, semuanya sempurna. Hubungan dengan rekan-rekan lancar, saya juga merasa santai. Saya masih mencari rumah, tapi selain itu semuanya oke,”
