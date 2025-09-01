Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Lazio vs Verona, Biancocelesti Menang Telak

Basuki Eka Purnama
01/9/2025 06:09
Lazio vs Verona, Biancocelesti Menang Telak
Para pemain Lazio melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Verona di laga Serie A.(AFP/ALBERTO PIZZOLI )

LAZIO membukukan kemenangan telak 4-0 atas Verona di laga lanjutan Serie A, Senin (1/9) dini hari WIB.

Dalam laga di Stadion Olimpico itu, Lazio tampil menggebrak sejak awal laga dalam upaya meraih kemenangan.

Hasilnya, Biancocelesti sudah memecah kebuntuan saat laga baru berlangsung 3 menit lewat gol Matteo Guencouzi memanfaatkan umpan Valentin Castellanos.

Baca juga : Verona vs Lazio, Le Aquile Raih Kemenangan Pertama di 2025

Tujuh menit berselang. Lazio menggandakan keunggulan mereka lewat aksi Mattia Zaccagni usai menerima assist dari Castellanos.

Empat menir sebelum babak pertama usai, Le Aquile membuat skor menjadi 3-0 lewat gol Castellanos yang memanfaatkan umpan dari Nicolo Rovella.

Skor 3-0 untuk keunggulan Lazio atas Verona bertahan hingga jeda.

Baca juga : Ditahan Verona, Lazio Gagal Masuk 3 Besar

Di babak kedua, Lazio tidak mengendurkan tekanan mereka terhadap Verona.

Meski begitu, tim tuan rumah baru bisa mencetak gol keempat mereka, delapan menit sebelum laga usai lewat aksi Boulaye Dia memanfaatkan umpan Reda Belahyane.

Skor 4-0 untuk kemenangan Lazio atas Verona bertahan hingga laga usai.

Berkat kemenangan ini, Lazio menduduki peringkat tujuh klasemen Serie A dengan raihan tiga poin dari dua laga.

Adapun Verona berada di zona degradasi, tepatnya di peringkat 18 dengan raihan satu pooin dari dua laga. (football-italia/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved