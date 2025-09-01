Lazio vs Verona, Biancocelesti Menang Telak

Headline
LAZIO membukukan kemenangan telak 4-0 atas Verona di laga lanjutan Serie A, Senin (1/9) dini hari WIB.
Dalam laga di Stadion Olimpico itu, Lazio tampil menggebrak sejak awal laga dalam upaya meraih kemenangan.
Hasilnya, Biancocelesti sudah memecah kebuntuan saat laga baru berlangsung 3 menit lewat gol Matteo Guencouzi memanfaatkan umpan Valentin Castellanos.
Tujuh menit berselang. Lazio menggandakan keunggulan mereka lewat aksi Mattia Zaccagni usai menerima assist dari Castellanos.
Empat menir sebelum babak pertama usai, Le Aquile membuat skor menjadi 3-0 lewat gol Castellanos yang memanfaatkan umpan dari Nicolo Rovella.
Skor 3-0 untuk keunggulan Lazio atas Verona bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Lazio tidak mengendurkan tekanan mereka terhadap Verona.
Meski begitu, tim tuan rumah baru bisa mencetak gol keempat mereka, delapan menit sebelum laga usai lewat aksi Boulaye Dia memanfaatkan umpan Reda Belahyane.
Skor 4-0 untuk kemenangan Lazio atas Verona bertahan hingga laga usai.
Berkat kemenangan ini, Lazio menduduki peringkat tujuh klasemen Serie A dengan raihan tiga poin dari dua laga.
Adapun Verona berada di zona degradasi, tepatnya di peringkat 18 dengan raihan satu pooin dari dua laga. (football-italia/Z-1)
