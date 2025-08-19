Wolves Resmi Datangkan Jackson Tchatchoua dari Verona

Jackson Tchatchoua(DOK WOLVES)

WOLVERHAMPTON Wanderers resmi mendatangkan bek sayap Jackson Tchatchoua dari klub Seri A Italia, Hellas Verona, pada bursa transfer musim panas ini.

Wolves mengumumkan bahwa pemain timnas Kamerun berusia 23 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan opsi perpanjangan satu musim.

Menurut laporan The Guardian, nilai transfer Tchatchoua mencapai 12,5 juta euro atau sekitar Rp236 miliar. Rekrutan ini menjadi bagian dari strategi Wolves memperkuat lini pertahanan setelah kepergian Nelson Semedo ke Fenerbahce.

Pemain kelahiran Belgia itu memulai karier profesional di Charleroi sebelum dipinjamkan ke Hellas Verona pada 2023. Penampilan impresifnya membuat Verona mempermanenkan statusnya pada musim panas 2024. Musim lalu, ia tampil dalam 36 dari 38 laga Serie A, menyumbang dua gol dan tiga assist.

Tchatchoua juga tercatat sebagai pemain tercepat Serie A 2024/2025 dengan catatan kecepatan puncak 36,3 km/jam. Usai menandatangani kontrak, ia mengaku bermimpi bermain di Liga Inggris dan merasa sejarah, stadion, serta dukungan suporter Wolves menjadi alasan kuat untuk bergabung.

Bek sayap serba bisa ini mampu bermain di berbagai posisi, mulai dari kanan, kiri, hingga gelandang sayap. Kecepatan dan kemampuannya dalam transisi membuatnya cocok dengan sistem permainan Vitor Pereira. Dengan 10 caps bersama timnas Kamerun, Tchatchoua diproyeksikan menggantikan peran Semedo sekaligus memberi tambahan energi di lini pertahanan dan serangan Wolves. (Ant/I-3)