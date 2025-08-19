City Pinjamkan Claudio Echeverri ke Leverkusen

Headline
GELANDANG muda Argentina, Claudio Echeverri, dikabarkan segera merapat ke Bayer Leverkusen dengan status pinjaman selama satu musim.
Kesepakatan tercapai antara Leverkusen dan Manchester City, di mana klub Bundesliga itu akan membayar biaya peminjaman serta menanggung gaji sang pemain. The Athletic melaporkan pada Rabu bahwa perjanjian ini tidak mencantumkan klausul pembelian permanen karena City masih memasukkan Echeverri dalam rencana jangka panjang mereka di Etihad Stadium.
Menurut laporan Sky Germany, Leverkusen berhasil mengalahkan Borussia Dortmund dalam perebutan pemain berusia 19 tahun tersebut. Dortmund sempat mengajukan opsi pinjaman dengan klausul pembelian, namun ditolak City. Echeverri sendiri sudah mencapai kesepakatan personal dengan Leverkusen dan dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat.
Pemain yang dijuluki sebagai salah satu talenta besar Argentina itu sebelumnya didatangkan City dari River Plate pada Januari 2024 dengan nilai transfer 12,5 juta pound plus bonus, sebelum kembali dipinjamkan ke River Plate. Ia juga telah tampil bersama tim utama City, termasuk debut di final Piala FA melawan Crystal Palace, satu pertandingan Liga Inggris melawan Fulham, serta mencetak gol dalam kemenangan 6-0 atas Al-Ain di Piala Dunia Antarklub 2025.
Karena ketatnya persaingan di lini tengah City, peminjaman ke Leverkusen dipandang sebagai langkah tepat untuk mempercepat perkembangan kariernya. Di bawah arahan pelatih baru, Erik ten Hag, Leverkusen menilai Echeverri bisa mengisi peran kreatif yang ditinggalkan Florian Wirtz setelah hengkang ke Liverpool.
Sebelum bergabung dengan Leverkusen, nama Echeverri sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa lain seperti Sevilla, Real Betis, Roma, dan Girona. Namun, Leverkusen akhirnya berhasil mengamankan jasanya, memperlihatkan ambisi klub untuk tetap kompetitif di Bundesliga setelah kehilangan Jeremie Frimpong dan Wirtz.
Echeverri masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2028, sementara pinjaman ke Leverkusen diharapkan menjadi batu loncatan penting dalam mengasah potensinya di level tertinggi Eropa. (Ant/I-3)
