Napoli vs Cagliari, Gol Larut Andre-Frank Zambo Anguissa Pastikan Kemenangan Il Partenopei

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
GOL larut Andre-Frank Zambo Anguissa di masa injury time babak kedua mengantarkan Napoli menang tipis 1-0 atas Cagliari di laga lanjutan Serie A, Minggu (31/8) dini hari WIB.
Dalam laga di Stadion Diego Armando Maradona itu, Napoli baru mendapatkan peluang menjebol gawang Cagliari di menit 39 namun upaya Kevin De Bruyne masih melambung ke atas mistar gawang Elia Caprile.
Dua menit kemudian, giliran Cagliari mendapatkan peluang namun sundulan Matteo Prati masih melenceng.
Skor imbang 0-0 antara Napoli dan Cagliari bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Napoli kembali tampil menekan. Il Partenopei mendapatkan peluang di menit 61 namun tendangan Leonardo Spinazzolla masih bisa dimentahkan Caprile.
Anak-anak asuhan Antonio Conte kemnali mendapatlan peluang di menit 69 namun upaya Matteo Politano masih melayang.
Ketika laga tampaknya akan berakhir imbang tanpa gol, Andre-Frank Zambo Anguissa menjebol gawang Cagliari di masa injury time tempatnya di menit 90+5 memanfaatkan umpan Alessandro Buongiorno.
Skor 1-0 untuk kemenangan Napoli atas Cagliari bertahan hingga laga usai.
Berkat kemeangan ini, Napoli memuncaki klasemen Serie A dengan raihan sempurna enam poin dari dua laga.
Adapun Cagliari berada di peringkat 14 klasemen Serie A dengan raihan satu poin dari dua laga. (football-italia/Z-1)
MANCHESTER United dilaporkan menolak permintaan khusus Napoli dalam proses negosiasi transfer Rasmus Hojlund.
Napoli, saat ini, masih mendiskusikan kesepakatan pribadi dengan Rasmus Hojlund, tetapi kesepakatan antara klub telah berada di jalur finalisasi.
Napoli membuka Serie A 2025/26 dengan kemenangan 2-0 atas Sassuolo.
Vardy saat ini berstatus bebas transfer setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Leicester City pada akhir musim 2024-2025.
Cedera paha tersebut dapat membuat Romelu Lukaku absen membela Napoli hingga November 2025
Fiorentina gagal meraih tiga poin setelah ditahan Cagliari 1-1 di Serie A 2025/26.
Cagliari meminjam Michael Folorunsho dari Napoli hingga Juni 2026 dan mereka memiliki opsi untuk mempermanenkan pemain berusia 27 tahun tersebut.
Napoli resmi mengamankan gelar Scudetto keempat mereka usai menang 2-0 atas Cagliari.
VENEZIA takluk 0-3 di markas Cagliari pada pekan ke-37 Serie A Italia, Senin (19/5) dini hari WIB. Hasil itu membuat Jay Idzes dan kawan-kawan makin terjepit posisinya di zona merah.
Venezia, akibat kekalahan dari Cagliari, menduduki peringkat 19 klasemen Serie A dengan raihan 29 poin, terpaut dua poin dari zona aman.
