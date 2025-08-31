Napoli vs Cagliari, Gol Larut Andre-Frank Zambo Anguissa Pastikan Kemenangan Il Partenopei

Gelandang Napoli Andre-Frank Zambo Anguissa melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Cagliari di laga Serie A.(AFP/CARLO HERMANN)

GOL larut Andre-Frank Zambo Anguissa di masa injury time babak kedua mengantarkan Napoli menang tipis 1-0 atas Cagliari di laga lanjutan Serie A, Minggu (31/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Stadion Diego Armando Maradona itu, Napoli baru mendapatkan peluang menjebol gawang Cagliari di menit 39 namun upaya Kevin De Bruyne masih melambung ke atas mistar gawang Elia Caprile.

Dua menit kemudian, giliran Cagliari mendapatkan peluang namun sundulan Matteo Prati masih melenceng.

Skor imbang 0-0 antara Napoli dan Cagliari bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Napoli kembali tampil menekan. Il Partenopei mendapatkan peluang di menit 61 namun tendangan Leonardo Spinazzolla masih bisa dimentahkan Caprile.

Anak-anak asuhan Antonio Conte kemnali mendapatlan peluang di menit 69 namun upaya Matteo Politano masih melayang.

Ketika laga tampaknya akan berakhir imbang tanpa gol, Andre-Frank Zambo Anguissa menjebol gawang Cagliari di masa injury time tempatnya di menit 90+5 memanfaatkan umpan Alessandro Buongiorno.

Skor 1-0 untuk kemenangan Napoli atas Cagliari bertahan hingga laga usai.

Berkat kemeangan ini, Napoli memuncaki klasemen Serie A dengan raihan sempurna enam poin dari dua laga.

Adapun Cagliari berada di peringkat 14 klasemen Serie A dengan raihan satu poin dari dua laga. (football-italia/Z-1)

