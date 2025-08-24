Napoli vs Sassuolo: Napoli Menang 2-0 atas Sassuolo, De Bruyne Cetak Gol di Debut Serie A

Napoli membuka Serie A 2025/26 dengan kemenangan 2-0 atas Sassuolo. (Media Sosial X)

NAPOLI mengawali perjalanan mempertahankan gelar juara Serie A dengan sempurna. Mereka menundukkan tim promosi Sassuolo 2-0, lewat gol Scott McTominay dan Kevin De Bruyne, yang langsung mencetak gol pada debutnya.

Pelatih Napoli menurunkan De Bruyne dan Lorenzo Lucca sejak menit pertama, sementara Romelu Lukaku dipastikan absen tiga hingga empat bulan karena cedera. Di kubu Sassuolo, absennya Edoardo Iannoni akibat skorsing ditambah cedera Ruan Tressoldi, Laurs Skjellerup, dan Kristian Thorstvedt membuat tim semakin pincang.

De Bruyne langsung memberi ancaman di awal laga dengan sebuah tembakan voli setelah 25 detik. Ia juga sempat memberikan umpan matang kepada Amir Rrahmani, meski peluang itu masih melenceng tipis.

Gol pembuka musim 2025/26 akhirnya lahir dari kepala McTominay. Menerima umpan silang Matteo Politano, gelandang asal Skotlandia itu menanduk bola ke sudut atas gawang dan membawa Napoli unggul 1-0.

Sassuolo mencoba membalas lewat Josh Doig dan Domenico Berardi yang melepaskan tembakan berbahaya, namun belum menemui sasaran. Sementara itu, McTominay hampir menggandakan keunggulan sebelum jeda, sayang tendangannya membentur mistar.

Memasuki babak kedua, Napoli kembali apes setelah sepakan Politano juga hanya membentur tiang. Namun, publik Stadion Diego Armando Maradona akhirnya bersorak ketika De Bruyne mencetak gol keduanya untuk Napoli. Tendangan bebasnya dari sisi lapangan sempat mengenai kepala Lucca dan McTominay, sebelum memantul ke tanah dan bersarang di pojok gawang Sassuolo.

Upaya Sassuolo makin berat setelah Ismael Koné diganjar kartu kuning kedua akibat pelanggaran keras terhadap Lucca. Bermain dengan 10 orang, tim tamu gagal mengimbangi dominasi Napoli hingga laga berakhir.

Dengan kemenangan ini, Napoli menunjukkan mereka masih menjadi kandidat kuat juara Serie A musim ini, sekaligus memberi sinyal betapa pentingnya peran De Bruyne sejak awal perjalanannya di Italia. (Football-Italiana/Z-2)