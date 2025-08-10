Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Venezia Ucapkan Terima Kasih pada Jay Idzes

Khoerun Nadif Rahmat
10/8/2025 13:21
Venezia Ucapkan Terima Kasih pada Jay Idzes
Pesepak bola Jay Idzes(instagram @jayidzes)

BEK Timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi bergabung secara permanen dengan US Sassuolo setelah tampil impresif bersama Venezia musim lalu. Venezia FC secara resmi mengumumkan transfer permanen Jay Idzes ke Sassuolo.

Pemain berusia 25 tahun tersebut sebelumnya bergabung dengan Venezia pada musim 2023/24 dan tampil impresif dengan mencatatkan 66 penampilan di Serie B, Serie A, dan Coppa Italia. Selama periode tersebut, Idzes juga menyumbangkan lima gol, termasuk tiga gol krusial yang membantu Venezia naik ke Serie A.

Dalam pernyataan resmi klub, Venezia menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Jay Idzes atas komitmen, profesionalisme, dan semangat juang yang telah diperlihatkan selama membela Venezia FC.

"Ucapan terima kasih kami yang paling tulus kami tujukan kepada Jay atas komitmen, profesionalisme, dan semangat yang ditunjukkannya saat bermain untuk Venezia FC," demikian isi pernyataan klub dikutip dari Calcio Marcato.

Dengan bergabungnya Idzes ke Sassuolo, sang bek kini siap menghadapi tantangan baru dan memperkuat pertahanan klub yang tengah menyiapkan langkah ambisius di Serie A musim ini.(M-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Siti Retno Wulandari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved