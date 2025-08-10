Venezia Ucapkan Terima Kasih pada Jay Idzes

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
BEK Timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi bergabung secara permanen dengan US Sassuolo setelah tampil impresif bersama Venezia musim lalu. Venezia FC secara resmi mengumumkan transfer permanen Jay Idzes ke Sassuolo.
Pemain berusia 25 tahun tersebut sebelumnya bergabung dengan Venezia pada musim 2023/24 dan tampil impresif dengan mencatatkan 66 penampilan di Serie B, Serie A, dan Coppa Italia. Selama periode tersebut, Idzes juga menyumbangkan lima gol, termasuk tiga gol krusial yang membantu Venezia naik ke Serie A.
Dalam pernyataan resmi klub, Venezia menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Jay Idzes atas komitmen, profesionalisme, dan semangat juang yang telah diperlihatkan selama membela Venezia FC.
"Ucapan terima kasih kami yang paling tulus kami tujukan kepada Jay atas komitmen, profesionalisme, dan semangat yang ditunjukkannya saat bermain untuk Venezia FC," demikian isi pernyataan klub dikutip dari Calcio Marcato.
Dengan bergabungnya Idzes ke Sassuolo, sang bek kini siap menghadapi tantangan baru dan memperkuat pertahanan klub yang tengah menyiapkan langkah ambisius di Serie A musim ini.(M-2)
Jay Idzes akhirnya resmi berlabuh ke Sassuolo dengan nilai transfer sebesar €8 juta.
Jay Idzes dikabarkan telah menyepakati kesepakatan pribadi dengan klub Serie A, Torino. Pemain berusia 24 tahun itu disebut bakal menandatangani kontrak berdurasi empat tahun
Dengan Venezia dipastikan turun ke Seri B Italia musim depan, peluang Idzes bergabung ke klub yang lebih besar pun semakin terbuka.
Jay tidak menutup kemungkinan soal masa depannya di klub lain.
Berkat kemenangan atas Venezia, Juventus mengakhir musim di peringkat keempat klasemen Serie A dengan raihan 70 poin dari 38 laga dan meraih tiket ke Liga Champions.
Spekulasi masa depan bek timnas Indonesia, Jay Idzes, akhirnya terjawab. Pemain berusia 25 tahun itu resmi bergabung dengan klub promosi Serie A, Sassuolo.
AC Milan melaju ke perempat final Coppa Italia usai membukukan kemenangan telak 6-1 atas Sassuolo di laga 16 besar, Rabu (4/12) dini hari WIB.
Kiper utama Inter Milan, Yann Sommer tidak diturunkan dalam pertandingan tersebut. Penggantinya adalah kiper keturunan Indonesia, Emil Audero.
Gol Armand Lauriente pada menit 20 membuat Sassuolo meraih kemenangan pertama mereka dalam tujuh laga.
