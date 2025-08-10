Venezia Ucapkan Terima Kasih pada Jay Idzes

Pesepak bola Jay Idzes(instagram @jayidzes)

BEK Timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi bergabung secara permanen dengan US Sassuolo setelah tampil impresif bersama Venezia musim lalu. Venezia FC secara resmi mengumumkan transfer permanen Jay Idzes ke Sassuolo.

Pemain berusia 25 tahun tersebut sebelumnya bergabung dengan Venezia pada musim 2023/24 dan tampil impresif dengan mencatatkan 66 penampilan di Serie B, Serie A, dan Coppa Italia. Selama periode tersebut, Idzes juga menyumbangkan lima gol, termasuk tiga gol krusial yang membantu Venezia naik ke Serie A.

Dalam pernyataan resmi klub, Venezia menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Jay Idzes atas komitmen, profesionalisme, dan semangat juang yang telah diperlihatkan selama membela Venezia FC.

"Ucapan terima kasih kami yang paling tulus kami tujukan kepada Jay atas komitmen, profesionalisme, dan semangat yang ditunjukkannya saat bermain untuk Venezia FC," demikian isi pernyataan klub dikutip dari Calcio Marcato.

Dengan bergabungnya Idzes ke Sassuolo, sang bek kini siap menghadapi tantangan baru dan memperkuat pertahanan klub yang tengah menyiapkan langkah ambisius di Serie A musim ini.(M-2)