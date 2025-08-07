Jay Idzes Capai Kesepakatan Transfer, Selangkah Lagi ke Torino

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
BEK tengah andalan timnas Indonesia, Jay Idzes, dikabarkan telah menyepakati kesepakatan pribadi dengan klub Serie A, Torino. Pemain berusia 24 tahun itu disebut bakal menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang mengikatnya hingga 2029.
Laporan tersebut pertama kali diungkap oleh jurnalis transfer asal Italia, Nicolo Schira. Dia menyebut Idzes sepakat menerima bayaran sebesar 1 juta euro per musim jika kepindahannya ke Torino terealisasi.
Saat ini, proses negosiasi tengah berlangsung antara Torino dan Venezia untuk mencapai kata sepakat terkait nilai transfer.
Torino dikabarkan siap mengucurkan dana sebesar 8 juta euro ditambah sejumlah bonus untuk mengamankan jasa sang pemain.
“Jay Idzes telah menyetujui persyaratan pribadi untuk kontrak hingga 2029 bersama Torino, yang kini sedang berupaya menyelesaikan kesepakatan dengan Venezia senilai 8-9 juta euro plus bonus,” tulis Schira melalui akun X resminya, Kamis (7/8).
Ia juga menambahkan meski ada ketertarikan dari dua klub Serie A lainnya, yakni Sassuolo dan Genoa, Torino saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan Idzes.
“Sassuolo dan Genoa juga tertarik pada bek tengah tersebut, namun Torino saat ini memimpin dalam perburuan,” ujar Schira.
Jay Idzes mulai mencuri perhatian sejak tampil konsisten bersama Venezia. Hanya saja, Venezia musim 2025/2026 harus tampil di Serie B.
Venezia terdegradasi karena musim 2024/2025 hanya sanggup finis di peringkat ke-19. Adapun Torino di musim tersebut duduk di posisi ke-11.
Jika transfer tersebut terealisasi, Idzes akan menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang berhasil bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia musim depan. (P-4)
