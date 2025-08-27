Real Madrid dan Atletico Bersaing Dapatkan Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo.(AFP/JUSTIN TALLIS)

REAL Madrid dan Atletico Madrid dilaporkan sedang mengawasi situasi gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo. Pemain berusia 20 tahun itu belum juga memperoleh menit bermain pada awal Liga Premier Inggris musim 2025-2026, sehingga memicu spekulasi akan hengkang sebelum bursa transfer ditutup.

Menurut laporan SportingNews, Mainoo tidak tampil pada dua laga pertama United meskipun dalam kondisi fit. Ia hanya sempat merasakan menit bermain singkat di pramusim, sementara manajer Ruben Amorim lebih mempercayakan lini tengah kepada Bruno Fernandes. Kondisi tersebut menipiskan peluang Mainoo tampil secara reguler musim ini.

Usai hasil imbang 1-1 melawan Fulham, Amorim menegaskan bahwa Mainoo masih berada dalam persaingan langsung dengan Fernandes. Situasi ini membuat kesempatan tampil sang pemain bisa semakin terbatas apabila Bruno Fernandes tetap bertahan di Old Trafford, meski belakangan beredar kabar mengejutkan soal kemungkinan kepindahannya ke Liga Arab Saudi.

Sejauh ini belum ada penawaran resmi yang masuk, namun Real Madrid dan Atletico dikabarkan tengah menunggu perkembangan. Real Madrid dinilai lebih berpeluang mendatangkan Mainoo lantaran mereka tengah mempertimbangkan untuk melepas Dani Ceballos, yang dikaitkan dengan Olympique Marseille. Jika transfer terjadi, Xabi Alonso akan mendapat tambahan tenaga baru di lini tengah.

Sementara itu, Atletico Madrid juga dikaitkan dengan rencana mendatangkan gelandang baru. Namun, klub asuhan Diego Simeone tersebut mesti melepas pemain lebih dulu. Selain Mainoo, Atletico disebut-sebut mengincar Nicolas Gonzalez dari Juventus, sehingga perekrutan Mainoo masih bergantung pada kebijakan manajemen klub. (Ant/I-3)