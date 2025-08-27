Lucas Vazquez Resmi Gabung Bayer Leverkusen

Mantan peman Real Madrid Lucas Vazquez.(Instagram @bayer04fussball)

BAYER Leverkusen resmi mengumumkan perekrutan Lucas Vazquez dengan kontrak berdurasi dua tahun. Pemain berusia 34 tahun itu bergabung dengan status bebas agen usai meninggalkan Real Madrid musim panas ini.

Vazquez, meraih total 23 trofi selama sepuluh tahun di Santiago Bernabeu dan sempat menjadi salah satu kapten tim LaLiga tersebut. Di Leverkusen, ia akan mengenakan nomor punggung 21 hingga 30 Juni 2027.

“Kami mendatangkan pemain yang sangat berpengalaman, yang telah memenangkan segalanya bersama Real Madrid dalam sepuluh tahun terakhir,” ujar Direktur Utama Leverkusen, Simon Rolfes dikutip dari ESPN.

“Dia memiliki teknik yang hebat, paham taktik, seorang penyedia peluang dan pengatur strategi yang cemerlang. Lucas akan memberi pengaruh besar pada permainan kami.”

Leverkusen finis di posisi kedua Bundesliga musim lalu, setelah sebelumnya menjuarai liga di musim sebelumnya di bawah asuhan Xabi Alonso, yang kini melatih Real Madrid. Pada pertandingan pembuka Bundesliga 2025-26, mereka kalah 1-2 dari Hoffenheim di bawah pelatih baru Erik ten Hag.

Vazquez meniti karier sejak akademi muda Real Madrid, sempat dipinjamkan ke Espanyol selama satu musim, dan kembali ke Madrid pada 2015.

Ia menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Champions tiga kali beruntun pada 2016, 2017, dan 2018, serta menjadi pilihan penting di posisi bek sayap, sering mengisi posisi Dani Carvajal yang sempat bermain di Leverkusen pada 2012-13. (Ndf/I-1)