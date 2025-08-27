Bayer Leverkusen Datangkan Lucas Vazquez Secara Bebas Transfer

Headline
KLUB Bundesliga Bayer Leverkusen resmi mengumumkan kedatangan bek sayap Lucas Vazquez dengan status bebas transfer di bursa transfer pemain musim panas ini.
Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (27/8), Lucas Vazquez mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun atau hingga 27 Juni 2027 dan ia akan mengenakan nomor punggung 21 bersama Bayer Leverkusen.
Direktur Olahraga Bayer Leverkusen Simon Rolfes mengatakan pihaknya sangat senang bisa mendapatkan Lucas Vazquez yang sudah meraih
kesuksesan selama 10 tahun terakhir bersama Real Madrid.
"Dia punya teknik yang hebat, ahli taktik, dan seorang pemberi umpan serta ahli strategi yang brilian. Lucas akan memberikan pengaruh besar pada permainan kami dengan kehalusan sepak bola dan rutinitasnya yang istimewa, dan dia akan menjadi bagian penting dari tim kami," jelas Rolfes.
Sementara itu, Lucas Vazquez mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk melanjutkan karier bersama Bayer Leverkusen dan ia sudah mendapatkan informasi dari Xabi Alonso serta Dani Carvajal.
"Sekarang saya menantikan kelanjutan karier saya di Bayer Leverkusen. Saya sudah banyak mendengar tentang klub ini dari Xabi Alonso dan rekan setim saya yang sudah lama, Dani Carvajal, di Madrid," ungkap Vazquez.
"Diskusi saya dengan manajemen membenarkan apa yang telah saya dengar: Bayer 04 benar-benar fokus untuk menang, lapar, dan mengincar
target terbesar. Pola pikir itu sejalan dengan ide saya, dan saya berharap dapat meraih lebih banyak kesuksesan di Leverkusen," tutup dia.
Lucas Vazquez, sebelumnya, berseragam Real Madrid selama 10 tahun dan tampil sebanyak 402 pertandingan di berbagai ajang lalu menyumbangkan 38 gol serta 73 assist dari total 22.366 menit bermain.
Pemain berusia 34 tahun itu kemudian kontraknya tidak diperpanjang dan dilepas oleh Real Madrid setelah ia berhasil mempersembahkan empat gelar La Liga, lima Liga Champions, satu Copa del Rey, dan empat Piala Dunia Antarklub. (Ant/Z-1)
