Fabio Silva Merapat ke Borussia Dortmund

Penyerang Wolverhampton Wanderers Fabio Silva(AFP/GEOFF CADDICK)

KLUB Bundesliga Borussia Dortmund dilaporkan hampir mencapai kesepakatan dengan klub Liga Primer Inggris Wolverhampton Wanderers untuk mendatangkan penyerang muda asal Portugal, Fabio Silva.

Menurut laporan The Athletic, yang dikutip jurnalis David Ornstein, Selasa (26/8), negosiasi antara kedua klub telah memasuki tahap lanjutan dengan nilai transfer sekitar 25 juta euro (Rp473 miliar).

Pembicaraan antara Dortmund dan Wolverhampton masih berlangsung, terutama mengenai struktur kesepakatan dan potensi bonus tambahan.

Pemain berusia 23 tahun itu disebut telah menyetujui kontrak lima tahun hingga 2030 dengan Dortmund, menunjukkan antusiasmenya bergabung dengan klub Bundesliga itu setelah berdiskusi dengan direktur olahraga Sebastian Kehl dan pelatih Niko Kovac.

Fabio Silva bergabung dengan Wolverhampton Wanderers dari FC Porto pada 2020 dengan biaya transfer yang mencetak rekor klub sebesar 35 juta pound sterling.

Namun, selama di Wolves, dia kesulitan memenuhi ekspektasi dan menghabiskan tiga musim terakhir dengan status pinjaman di Anderlecht, PSV Eindhoven, Rangers, dan Las Palmas.

Musim lalu, Silva tampil mengesankan bersama Las Palmas di La Liga dengan mencetak 10 gol dan tiga asis dalam 24 pertandingan, meskipun

tidak mampu mencegah klub tersebut terdegradasi.

Dortmund tengah mencari tambahan amunisi di lini serang untuk memberikan persaingan bagi penyerang utama Serhou Guirassy.

Dengan potensi kepergian Sebastien Haller, Silva diharapkan menjadi cadangan yang solid untuk Guirassy.

Transfer ini juga menjadi bagian dari strategi Dortmund dalam memperkuat skuad menjlang ambisi bersaing di papan atas Bundesliga.

Sebelumnya, klub seperti RB Leipzig, AS Roma, Villarreal, Real Sociedad, dan AS Monaco juga dikaitkan dengan Silva. Namun, Dortmund berhasil mengungguli kompetitor setelah Leipzig dan Roma mundur dari perburuan.

Meski demikian, negosiasi sempat terhambat karena Wolves menaikkan tuntutan 25 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus, lebih tinggi dari penawaran awal Dortmund sebesar 20-25 juta euro.

Bila kesepakatan ini tercapai, Silva akan menjadi salah satu pemain teranyar yang meninggalkan Wolves musim panas ini, menyusul kepergian Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri, Goncalo Guedes, Nelson Semedo, dan Pablo Sarabia.

Transfer ini diharapkan dapat segera rampung sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September 2025. Silva dijadwalkan menjalani tes medis di Dortmund dalam waktu dekat. (Ant/Z-1)