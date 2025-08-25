Amorim Tuntut Kedewasaan Pemain MU, Termasuk Bruno Fernandes yang Gagal Penalti

Headline
PELATIH Manchester United (MU), Ruben Amorim, menilai timnya masih perlu menunjukkan kedewasaan dalam bermain setelah kembali gagal meraih kemenangan. Setan Merah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Fulham di Craven Cottage, Minggu (24/8), meski sempat unggul lebih dulu.
Dengan hasil itu, MU masih tanpa kemenangan di awal musim 2025/2026 dan tekanan terhadap Amorim semakin besar untuk segera menemukan solusi.
Amorim mengaku kecewa bukan hanya karena hasil akhir, tetapi juga sikap tim setelah memimpin lewat gol bunuh diri Rodrigo Muniz pada menit ke-60. Keunggulan itu tak bertahan lama setelah Emile Smith Rowe menyamakan skor 17 menit jelang laga usai.
“Saya pikir kami mencetak gol lalu melupakan cara bermain kami. Kami sangat ingin menang, dan itu perasaan yang bagus. Setelah mencetak gol semua pemain berpikir mari bertahan dan coba amankan hasil. Bagi saya justru momen itu seharusnya dinikmati dan digunakan untuk menekan lawan," kata Amorim.
"Kami harus banyak lebih dewasa sebagai sebuah tim," ujarnya.
Amorim juga menyoroti kegagalan Bruno Fernandes mengeksekusi penalti di babak pertama. Kapten MU itu menendang bola jauh di atas mistar. Menurut Amorim, kegagalan tersebut turut memengaruhi permainannya hingga akhir laga.
“Anda harus bisa melupakan itu di tengah pertandingan. Dia adalah pemimpin kami dengan tanggung jawab besar. Saya merasa dia masih memikirkan penalti yang gagal itu sepanjang laga. Kami harus bisa bergerak maju dan memainkan pertandingan," ucap Amorim. (AFP/H-3)
