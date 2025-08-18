Dipecundangi Arsenal, Amorim Yakin MU Tetap Bisa Bersaing

Headline
PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, tetap yakin timnya mampu bersaing dengan tim mana pun di Liga Primer Inggris. Meski harus membuka musim 2025/2026 dengan kekalahan tipis 0-1 dari Arsenal di Old Trafford, Minggu (17/8) malam, Amorim percaya diri Setan Merah tampil lebih baik dan hal itu menjadi modal.
MU kalah akibat gol tunggal Arsenal yang dicetak bek asal Italia, Riccardo Calafiori, setelah memanfaatkan kesalahan kiper ltay Bayindir.
Dalam laga tersebut, Setan Merah sejatinya tampil dominan dengan mencatatkan 22 tembakan dan menguasai lebih dari 60% penguasaan bola.
Namun, lini serang baru Setan Merah bernilai 200 juta poundsterling yang dihuni Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, serta Benjamin Sesko belum mampu menembus pertahanan Arsenal yang dikenal paling solid dalam dua musim terakhir.
Musim lalu, MU hanya mencetak 44 gol dalam 38 pertandingan dan tercatat sebagai rekor klub terburuk dalam 51 tahun terakhir hingga terdampar di peringkat ke-15 klasemen. Meski begitu, Amorim menilai permainan tim kali ini menunjukkan perkembangan yang nyata.
"Kami perlu memenangkan pertandingan, tetapi ini benar-benar berbeda dengan musim lalu," ujar pelatih asal Portugal itu.
"Kami adalah tim yang lebih baik. Pada akhirnya kami kalah, tetapi saya sangat bangga dengan performa. Kami membuktikan hari ini bahwa kami bisa menang melawan tim mana pun di Liga Primer, termasuk menghadapi tim hebat seperti Arsenal," imbuh Amorim.
Meski hasil akhir mengecewakan, mayoritas dari 75 ribu suporter di Old Trafford pulang dengan rasa optimistis. Performa Cunha dan Mbeumo bahkan sempat membuat duet bek Arsenal, Gabriel Magalhaes dan William Saliba, kerepotan sejak menit awal.
Sayangnya, blunder Bayindir pada menit ke-13 menjadi titik balik. Dia gagal mengantisipasi umpan sudut Declan Rice lalu bola justru jatuh ke arah Calafiori yang dengan mudah menanduknya ke gawang kosong.
MU sempat nyaris menyamakan kedudukan lewat tendangan jarak jauh Patrick Dorgu yang membentur tiang. Di babak kedua, peluang emas dari Mbeumo dan Cunha juga berhasil digagalkan kiper Arsenal, David Raya.
Peluang emas lain melalui sundulan keras Mbeumo juga kembali digagalkan aksi Raya. Meski terus menekan hingga akhir laga, MU tetap gagal mencetak gol. (AFP/I-1)
