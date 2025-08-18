Cunha dan Mbeumo Berikan Harapan Baru bagi MU

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MANCHESTER United menelan kekalahan dari Arsenal di laga pembuka Liga Primer Inggris 2025/2026 di Old Trafford. Namun, kali ini ada secercah harapan yang ditunjukkan lewat performa pemain baru Setan Merah, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo.
Dalam laga pembuka yang berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Arsenal, kedua penyerang anyar Setan Merah itu tampil menonjol dan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan.
Gol tunggal Arsenal dicetak Riccardo Calafiori pada menit ke-13 setelah memanfaatkan kesalahan kiper pelapis United, Altay Bayindir. Meski demikian, sorotan tertuju pada potensi baru yang dibawa Cunha dan Mbeumo. Keduanya potensial bisa mengubah wajah lini depan Setan Merah musim ini.
Sejak awal pertandingan, MU bermain dengan intensitas tinggi. Cunha dan Mbeumo terus memberi tekanan lewat kecepatan serta kekuatan fisik mereka yang membuat lini belakang Arsenal harus bekerja keras.
Statistik menunjukkan Cunha menjadi pemain dengan catatan dribel terbanyak (6 kali) dan memenangi 20 duel sepanjang laga. Sementara itu, aksi Mbeumo memberi kontribusi positif meski ia dikawal ketat hampir sepanjang pertandingan.
Jika performa seperti itu bisa dipertahankan, Old Trafford berpotensi kembali menjadi tempat yang sulit bagi tim tamu. Catatan expected goals (xG) MU pada laga tersebut yang mencapai 1,59 menegaskan Setan Merah seharusnya layak mencetak gol di laga tersebut.
Pelatih MU, Ruben Amorim, mengakui kekalahan dari Arsenal mengecewakan. Namun, ia menegaskan performa anak asuhnya memberi alasan kuat untuk optimistis.
"Kami bermain lebih baik, kami adalah tim yang lebih baik, tetapi kami kalah. Namun saya sangat bangga dengan kerja keras yang mereka tunjukkan di lapangan, dan itu penting untuk melangkah ke depan," ujar Amorim dikutip laman resmi klub.
Kapten MU, Bruno Fernandes, memberikan apresiasi terhadap penampilan Cunha dan Mbeumo yang menjalani debut kompetitif penuh bersama klub saat melawan Arsenal. Menurutnya, keduanya langsung menunjukkan kualitas yang bisa menjadi ancaman besar bagi lawan.
Fernandes yakin masih banyak yang bisa ditunjukkan oleh kedua pemain tersebut seiring berjalannya musim.
"Mereka tampil sangat baik. Tentu saja, kami tahu apa yang bisa mereka berikan untuk tim, kami tahu kualitas yang mereka miliki. Mereka adalah ancaman besar saat menguasai bola," ucap Fernandes kepada MUTV.
"Ini masih awal, tetapi mereka akan menciptakan lebih banyak peluang dan berkontribusi lebih besar untuk kami, saya sangat yakin, karena kualitas mereka memang sangat tinggi," tegas sang kapten. (Dhk/I-1)
Arsenal membuka Liga Primer Inggris musim 2025/2026 dengan kemenangan tipis atas Manchester United berkat gol tunggal Riccardo Calafiori di menit ke-13.
PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, tetap yakin timnya mampu bersaing dengan tim mana pun di Liga Primer Inggris meski baru saja dipecundangi Arsenal 0-1.
Ruben Amorim mengatakan Manchester United tidak tampil membosankan dan bermain dengan penuh gairah demi mengamankan hasil maksimal.
Mikel Arteta mengatakan kemenangan atas Manchester United ini dapat menjadi modal bagi Arsenal untuk menghadapi pertandingan-pertandingan Liga Primer Inggris selanjutnya.
Gol tunggal kemenangan Arsenal atas Manchester di laga Liga Primer Inggris hadir lewat gol Riccardo Calafiori setelah memanfaatkan kesalahan kiper Altay Bayindir.
PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, tetap yakin timnya mampu bersaing dengan tim mana pun di Liga Primer Inggris meski baru saja dipecundangi Arsenal 0-1.
Ruben Amorim mengatakan Manchester United tidak tampil membosankan dan bermain dengan penuh gairah demi mengamankan hasil maksimal.
Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, memastikan striker anyar Benjamin Sesko siap tampil melawan Arsenal dalam laga Liga Inggris di Old Trafford, Minggu (17/8).
LUAR biasa sekali Liga Primer menyusun pertandingan kompetisi di musim sekarang ini.
Ruben Amorim menilai bahwa penyerang anyar Manchester United Benjamin Sesko memiliki kemampuan lengkap sebagai seorang penyerang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved