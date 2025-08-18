Cunha dan Mbeumo Berikan Harapan Baru bagi MU

Pemain baru Setan Merah, Matheus Cunha.(Instagram @cunha)

MANCHESTER United menelan kekalahan dari Arsenal di laga pembuka Liga Primer Inggris 2025/2026 di Old Trafford. Namun, kali ini ada secercah harapan yang ditunjukkan lewat performa pemain baru Setan Merah, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo.

Dalam laga pembuka yang berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Arsenal, kedua penyerang anyar Setan Merah itu tampil menonjol dan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan.

Gol tunggal Arsenal dicetak Riccardo Calafiori pada menit ke-13 setelah memanfaatkan kesalahan kiper pelapis United, Altay Bayindir. Meski demikian, sorotan tertuju pada potensi baru yang dibawa Cunha dan Mbeumo. Keduanya potensial bisa mengubah wajah lini depan Setan Merah musim ini.

Sejak awal pertandingan, MU bermain dengan intensitas tinggi. Cunha dan Mbeumo terus memberi tekanan lewat kecepatan serta kekuatan fisik mereka yang membuat lini belakang Arsenal harus bekerja keras.

Statistik menunjukkan Cunha menjadi pemain dengan catatan dribel terbanyak (6 kali) dan memenangi 20 duel sepanjang laga. Sementara itu, aksi Mbeumo memberi kontribusi positif meski ia dikawal ketat hampir sepanjang pertandingan.

Jika performa seperti itu bisa dipertahankan, Old Trafford berpotensi kembali menjadi tempat yang sulit bagi tim tamu. Catatan expected goals (xG) MU pada laga tersebut yang mencapai 1,59 menegaskan Setan Merah seharusnya layak mencetak gol di laga tersebut.

Pelatih MU, Ruben Amorim, mengakui kekalahan dari Arsenal mengecewakan. Namun, ia menegaskan performa anak asuhnya memberi alasan kuat untuk optimistis.

"Kami bermain lebih baik, kami adalah tim yang lebih baik, tetapi kami kalah. Namun saya sangat bangga dengan kerja keras yang mereka tunjukkan di lapangan, dan itu penting untuk melangkah ke depan," ujar Amorim dikutip laman resmi klub.

Kapten MU, Bruno Fernandes, memberikan apresiasi terhadap penampilan Cunha dan Mbeumo yang menjalani debut kompetitif penuh bersama klub saat melawan Arsenal. Menurutnya, keduanya langsung menunjukkan kualitas yang bisa menjadi ancaman besar bagi lawan.

Fernandes yakin masih banyak yang bisa ditunjukkan oleh kedua pemain tersebut seiring berjalannya musim.

"Mereka tampil sangat baik. Tentu saja, kami tahu apa yang bisa mereka berikan untuk tim, kami tahu kualitas yang mereka miliki. Mereka adalah ancaman besar saat menguasai bola," ucap Fernandes kepada MUTV.

"Ini masih awal, tetapi mereka akan menciptakan lebih banyak peluang dan berkontribusi lebih besar untuk kami, saya sangat yakin, karena kualitas mereka memang sangat tinggi," tegas sang kapten. (Dhk/I-1)