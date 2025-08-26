Inter Milan vs Torino, Nerazzurri Menang Telak 5-0

Headline
INTER Milan membuka kiprah mereka di Serie A musim 2025-26 dengan kemenangan telak 5-0 atas Torino, Selasa (26/8) dini hari WIB.
Dalam laga di Stadion Giuseppe Meazza itu, Nerazzurri tampil dominan. Anak-anak asuhan Christian Chivu tampil menyerang sejak awal laga.
Inter Milan memecahkan kebuntuan di menit 18 lewat gol Alessandro Bastoni memanffatkan sepak pojok Nicolo Barella.
Marcus Thuram menggandakan keunggulan La Beneamata di menit 36 usai menerima umpan dari Petar Sucic.
Skor 2-0 untuk keunggulan Inter Milan atas Torino bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Inter Milan membuat skor menjadi 3-0 lewat aksi Lautaro Martinez yang menjebol gawang Torino yang dikawal Franco Israel di menit 52.
Sepuluh menit kemudian, Thuram mencetak gol keduanya ke gawang Torino Penyerang Prancis itu mencetak gol melalui sundulan usai menerima umpan silang Bastoni.
Pemain pengganti Ange Bonny, yang masuk ke lapangan di menit 66 menggantikan Thuram, membuat skor menjadi 5-0 pada menit 72 memanfaatkan assist dari Martinez.
Skor 5-0 untuk kemenangan Inter Milan atas Torino bertahan hingga laga usai. (football-italia/Z-1)
Kedatangan Andy Diouf merupakan bagian dari rencana jangka panjang Inter Milan di bawah asuhan pelatih baru, Cristian Chivu, untuk menyegarkan skuad dengan pemain muda dan dinamis.
Atalanta mengeluarkan biaya transfer sebesar 17 juta euro (sekitar Rp307 miliar) untuk Nicola Zalewski dari Inter Milan.
Secara statistik Inter Milan lebih unggul dibanding Monza dengan menguasai 54% penguasaan bola dan melepaskan 19 tendangan yang empat di antaranya tepat sasaran.
Laga Monaco vs Inter berakhir dengan skor 1-0 meski tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama.
Ademila Lookman sebelumnya telah mengajukan permintaan transfer resmi kepada Atalanta untuk memuluskan kepindahannya ke Inter Milan.
Jay Idzes dikabarkan telah menyepakati kesepakatan pribadi dengan klub Serie A, Torino. Pemain berusia 24 tahun itu disebut bakal menandatangani kontrak berdurasi empat tahun
Samuele Ricci menyebut kesempatan bergabung dengan klub raksasa Serie A itu sebagai sebuah kehormatan besar dalam kariernya.
AC Milan mengikat Ricci dengan kontrak hingga Juni 2029, serta ditambah opsi perpanjangan satu tahun lagi hingga Juni 2030.
Meski menang 2-0 atas Torino, AS Roma harus puas finis di peringkat kelima klasemen akhir Serie A dengan raihan 69 dan berlagga di Liga Europa pada musim depan.
Pelatih Torino, Paolo Vanoli, sempat ambruk di pinggir lapangan saat laga Serie A melawan Venezia, tepat setelah timnya mendapat penalti.
