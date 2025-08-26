Inter Milan vs Torino, Nerazzurri Menang Telak 5-0

A- A+

Para pemain Inter Milan melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Torino di laga Serie A.(AFP/PIERO CRUCIATTI)

INTER Milan membuka kiprah mereka di Serie A musim 2025-26 dengan kemenangan telak 5-0 atas Torino, Selasa (26/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Stadion Giuseppe Meazza itu, Nerazzurri tampil dominan. Anak-anak asuhan Christian Chivu tampil menyerang sejak awal laga.

Inter Milan memecahkan kebuntuan di menit 18 lewat gol Alessandro Bastoni memanffatkan sepak pojok Nicolo Barella.

Marcus Thuram menggandakan keunggulan La Beneamata di menit 36 usai menerima umpan dari Petar Sucic.

Skor 2-0 untuk keunggulan Inter Milan atas Torino bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Inter Milan membuat skor menjadi 3-0 lewat aksi Lautaro Martinez yang menjebol gawang Torino yang dikawal Franco Israel di menit 52.

Sepuluh menit kemudian, Thuram mencetak gol keduanya ke gawang Torino Penyerang Prancis itu mencetak gol melalui sundulan usai menerima umpan silang Bastoni.

Pemain pengganti Ange Bonny, yang masuk ke lapangan di menit 66 menggantikan Thuram, membuat skor menjadi 5-0 pada menit 72 memanfaatkan assist dari Martinez.

Skor 5-0 untuk kemenangan Inter Milan atas Torino bertahan hingga laga usai. (football-italia/Z-1)

