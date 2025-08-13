Monza vs Inter Milan, Nerazzurri Menang Lewat Adu Penalti

Headline
INTER Milan menaklukkan Monza lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2 pada pertandingan pramusim di Stadion Comunale Brianteo, Monza, Rabu (13/8) dini hari WIB.
Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (13/8), gol Inter Milan hadir melalui gol bunuh diri Samuele Birindelli dan Francesco Pio Esposito, sedangkan Monza lewat Patrick Ciurria serta Paulo Azzi.
Di babak adu penalti, Inter Milan mampu mengunci kemenangan dengan skor 5-3 atas Monza setelah lima penendang mereka yakni Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Nicolo Barrella, Francsco Acerbi, dan Marcus Thuram berhasil melaksanakan tugasnya.
Secara statistik Inter Milan lebih unggul dibanding Monza dengan menguasai 54% penguasaan bola dan melepaskan 19 tendangan yang empat di antaranya tepat sasaran.
Inter Milan mengambil inisiatif menyerang pada pertandingan ini dan beberapa kali berupaya untuk unggul terlebih dahulu, namun masih belum membuahkan hasil.
Di sisi lain, Monza dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-32 melalui gol yang dicetak Patrick Ciurria setelah menerima umpan Gianluca Caprari sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.
Memasuki waktu tambahan babak pertama, Inter mampu menyamakan kedudukan setelah tendangan Francesco Pio Espoosito berujung gol bunuh diri kiper Monza Samuele Birindelli sehingga skor kembali sama kuat 1-1.
Di babak kedua, Inter kembali memperagakan permainan menyerang dan mampu berbalik unggul pada menit 52 setelah tendangan Matteo Darmian disambut oleh Esposito yang membobol gawang dari Monza sehingga skor berubah menjadi 2-1.
Keunggulan ini membuat Inter semakin ganas dalam melancarkan serangan, namun upaya yang mereka lakukan masih belum berhasil dan kerap digagalkan lini pertahan Monza.
Meski tertekan sepanjang laga, Monza dapat menyamakan kedudukan pada menit ke-89 setelah tendangan yang dilepaskan oleh Paulo Azzi membobol gawang Inter sehingga skor kembali sama kuat 2-2.
Pada waktu yang tersisa, baik Monza dan Inter tak dapat mencetak gol kemenangan sehingga laga dilanjutkan ke babak adu tendangan penalti.
Memasuki babak adu tendangan penalti, Inter mampu keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3 setelah penendang keempat Monza yakni Jacopo Sardo gagal melaksanakan tugasnya dengan baik.
Selanjutnya Inter Milan masih akan melakoni persiapan pra-musim mereka dengan menghadapi klub Liga Yunani Olympiacos pada pertandingan persahabatan di San Nicola, Bari, Minggu (17/8) dini hari WIB. (Ant/Z-1)
