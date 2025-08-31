Fiorentina Perpanjang Kontrak Moise Kean

Headline
FIORENTINA resmi mengumumkan perpanjangan kontrak penyerang asal Italia, Moise Kean.
"AFC Fiorentina mengumumkan bahwa Moise Kean sepakat memperpanjang kontrak hingga 30 Juni 2029," ungkap klub Serie A itu melalui laman daring resmi mereka, Sabtu (30/8).
Kean bergabung dengan Fiorentina pada awal musim 2024/25 dan langsung menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 25 gol dalam 44 penampilan di semua kompetisi pada musim debutnya.
Presiden Fiorentina Rocco Commisso menyampaikan kegembiraannya atas perpanjangan kontrak ini.
"Sejak pertemuan pertama kami dengan Alessandro Ferrari dan Daniele Prade di Cagliari pada 21 April, kami telah menyampaikan betapa
puasnya kami dengan performa Moise," ucapnya.
"Kami juga melihat betapa besar kecintaannya pada Fiorentina dan kota Florence, serta rasa terima kasihnya kepada klub," lanjut Commisso,
Commisso menambahkan bahwa Fiorentina telah bekerja keras dan melakukan upaya besar secara finansial untuk mempertahankan Kean di klub ini.
"Saya sangat senang dengan keputusan ini, yang bermanfaat bagi klub, para penggemar, dan pemain itu sendiri," kata Commisso
Kean juga turut mengungkapkan kebahagiaannya atas perpanjangan kontrak ini.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Commisso dan tim manajemen atas dukungan yang telah mereka berikan sejak saya tiba di Florence," ujar pemain berusia 25 tahun itu.
"Semua pihak menunjukkan kepercayaan besar kepada saya, dan saya tidak ingin mengecewakan mereka. Saya telah memberikan segalanya untuk tim ini," imbuhnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung Fiorentina atas cinta dan dukungan mereka.
Perpanjangan kontrak ini menjadi kabar gembira bagi Fiorentina dan para pendukungnya, sekaligus menegaskan komitmen klub untuk mempertahankan pemain kunci demi meraih prestasi lebih baik di masa depan. (Ant/Z-1)
