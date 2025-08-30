Cetak Assist di Laga Kontra Lecce, Modric Akui Nyaman Bersama AC Milan

Luka Modric(Dok: AC Milan)

LUKA Modric mencatatkan assist pertamanya untuk AC Milan pada laga kemenangan 2-0 atas Lecce di Stadio Via del Mare, Sabtu (30/8). Gelandang berusia 39 tahun itu menjadi kunci pada gol pertama melalui tendangan bebas yang disundul Ruben Loftus-Cheek, sebelum Christian Pulisic menutup skor di akhir pertandingan. Modric mengaku nyaman dengan suasana di Milan dan hubungannya dengan rekan-rekan setim.

“Saya merasa sangat baik, semuanya sempurna. Hubungan dengan rekan-rekan lancar, saya juga merasa santai. Saya masih mencari rumah, tapi selain itu semuanya oke,” ujarnya dikutip dari Football Italia.

Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri meminta Modric lebih banyak berbicara di lapangan, terutama untuk membimbing pemain muda dan meningkatkan kepercayaan diri tim.

“Kami masih saling mengenal. Allegri minta saya membantu tim bergerak lebih fluid, dan saya sedang bekerja agar kondisi fisik mencapai 100% setelah jeda internasional,” kata Modric.

Modric mengaku terpesona dengan Milan sejak kecil di Kroasia. Keputusannya pindah ke Serie A dilatarbelakangi kekagumannya pada sepak bola Italia dan kehadiran banyak pemain Kroasia di liga ini.

“Saya selalu mengikuti sepak bola Italia. Saya banyak bermain melawan tim-tim Italia, mereka sangat terorganisir secara taktis. Ini liga yang sangat sulit, setiap pertandingan harus waspada dan memberikan yang terbaik,” ungkapnya.

Meski masih menyesuaikan diri, Modric mengaku menikmati pengalaman barunya di Serie A. “Sejauh ini, saya sangat menikmati apa yang saya lihat."(M-2)