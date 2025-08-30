Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Cetak Assist di Laga Kontra Lecce, Modric Akui Nyaman Bersama AC Milan

Khoerun Nadif Rahmat
30/8/2025 19:53
Cetak Assist di Laga Kontra Lecce, Modric Akui Nyaman Bersama AC Milan
Luka Modric(Dok: AC Milan)

LUKA Modric mencatatkan assist pertamanya untuk AC Milan pada laga kemenangan 2-0 atas Lecce di Stadio Via del Mare, Sabtu (30/8). Gelandang berusia 39 tahun itu menjadi kunci pada gol pertama melalui tendangan bebas yang disundul Ruben Loftus-Cheek, sebelum Christian Pulisic menutup skor di akhir pertandingan. Modric mengaku nyaman dengan suasana di Milan dan hubungannya dengan rekan-rekan setim.

“Saya merasa sangat baik, semuanya sempurna. Hubungan dengan rekan-rekan lancar, saya juga merasa santai. Saya masih mencari rumah, tapi selain itu semuanya oke,” ujarnya dikutip dari Football Italia.

Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri meminta Modric lebih banyak berbicara di lapangan, terutama untuk membimbing pemain muda dan meningkatkan kepercayaan diri tim.

Baca juga : Hasil Lecce vs Milan: Meski Menang, Allegri Akui harus Banyak Berbenah

“Kami masih saling mengenal. Allegri minta saya membantu tim bergerak lebih fluid, dan saya sedang bekerja agar kondisi fisik mencapai 100% setelah jeda internasional,” kata Modric.

Modric mengaku terpesona dengan Milan sejak kecil di Kroasia. Keputusannya pindah ke Serie A dilatarbelakangi kekagumannya pada sepak bola Italia dan kehadiran banyak pemain Kroasia di liga ini. 

“Saya selalu mengikuti sepak bola Italia. Saya banyak bermain melawan tim-tim Italia, mereka sangat terorganisir secara taktis. Ini liga yang sangat sulit, setiap pertandingan harus waspada dan memberikan yang terbaik,” ungkapnya.

Meski masih menyesuaikan diri, Modric mengaku menikmati pengalaman barunya di Serie A. “Sejauh ini, saya sangat menikmati apa yang saya lihat."(M-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Siti Retno Wulandari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved