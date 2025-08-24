AC Milan vs Cremonese: Debut Luka Modric di Milan Berakhir dengan Kekalahan Mengejutkan dari Cremonese

Laga perdana Luka Modric, AC Milan harus tunduk 1-2 atas Cremonese.(AC Milan)

LUKA Modric menjalani debutnya bersama AC Milan di Serie A dengan hasil mengecewakan. Rossoneri dipaksa takluk 1-2 di San Siro dari tim promosi Cremonese, Minggu malam (24/8). Gol salto spektakuler Federico Bonazzoli menjadi penentu hasil pertandingan.

Milan sebenarnya tampil percaya diri setelah pekan lalu menang 2-0 atas Bari di Coppa Italia. Modric langsung dimainkan sebagai starter. Namun absennya Rafael Leao cukup memengaruhi daya gedor tuan rumah.

Sejak menit awal, Milan mencoba menekan. Santiago Gimenez hampir membuka keunggulan pada menit ke-4, tetapi tendangannya mengenai pemain lawan dan membentur tiang. Pervis Estupinan juga sempat melepaskan tembakan jarak jauh yang nyaris berbuah gol.

Baca juga : Luka Modric Resmi Berlabuh di AC Milan

Namun, justru Cremonese yang lebih dulu mencetak gol. Pada menit ke-28, Giuseppe Pezzella mengirim umpan silang yang disambut sundulan Federico Baschirotto, membuat kiper Mike Maignan tak berkutik.

Milan akhirnya menyamakan kedudukan tepat sebelum turun minum. Umpan silang Estupinan disambut Strahinja Pavlovic dengan sundulan tajam di tiang jauh. Skor imbang 1-1 bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, anak asuh Massimiliano Allegri terus menggempur pertahanan lawan. Modric, Christian Pulisic, dan Youssouf Fofana mendapat peluang emas, namun kiper Emil Audero tampil gemilang dengan serangkaian penyelamatan.

Petaka datang pada menit ke-69. Baschirotto kembali berperan, merebut bola dari Gimenez dan memberi ruang bagi Pezzella untuk mengirimkan umpan silang. Bonazzoli kemudian mengeksekusinya dengan tendangan salto akrobatik yang menghujam gawang Maignan.

Milan mencoba membalas lewat Pulisic dan Ruben Loftus-Cheek, tetapi usaha mereka hanya berakhir tipis di samping gawang. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tak berubah. Rossoneri pun harus menerima kekalahan mengejutkan di kandang sendiri, disambut sorakan kecewa para pendukung. (Football-Italia/Z-2)