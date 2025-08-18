AC Milan vs Bari, Rossoneri Melaju ke Putaran Kedua Coppa Italia

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
AC Milan melaju ke putaran kedua Coppa Italia setelah menekuk Bari dengan skor 2-0 pada putaran pertama di Stadion San Siro, Milan, Senin (18/8) dini hari WIB.
Pada pertandingan ini, AC Milan meraih kemenangan atas Bari berkat gol yang dicetak Rafael Leao dan Christian Pulisic.
Secara statistik, AC Milan unggul atas Bari dengan 65% penguasaan bola dan melepaskan total 24 tendangan yang lima di antaranya tepat sasaran lalu dua berbuah menjadi gol.
Selanjutnya, di putaran kedua Coppa Italia, AC Milan dijadwalkan akan menjamu sesama klub Serie A Lecce di Stadion San Siro, Milan, September 2025 mendatang.
Selain AC Milan, klub Serie A lainnya yakni Parma lolos ke putaran kedua setelah mengalahkan klub Serie B Pescara dengan skor 2-0 di Stadion Ennio Tardini, Parma, Minggu (17/8) waktu setempat.
Kemenangan Parma atas Pescara pada pertandingan ini hadir berkat dua gol yang dicetak oleh Mateo Pellegrino di babak kedua, tepatnya menit 47 dan 65.
Secara statistik, Parma unggul dibanding Pescara dengan menguasai 56% penguasaan bola dan melepaskan total 19 tendangan yang tujuh di antaranya tepat sasaran.
Pada putaran kedua Coppa Italia, Parma akan menghadapi pemenang laga antara Spazia kontra Sampdoria yang baru bermain, Senin (18/8) malam. Pertandingan putaran kedua tersebut akan diselenggarakan di Stadion Ennio Tardini, Parma, September 2025 mendatang.
Senin (18/8)
Selasa (19/8)
Rapper Snoop Dogg resmi bergabung dalam struktur kepemilikan Swansea City dengan nilai investasi yang dirahasiakan.
AC Milan, saat ini, sedang menjajaki opsi pinjaman sebesar 6 juta Euro atau sekitar Rp113 miliar dan opsi pembelian dengan biaya 45 juta Euro atau sekitar Rp852 miliar untuk Rasmus Hojlund.
AC Milan mengikat Koni De Winter dengan kontrak berdurasi lima tahun hingga Juni 2030 dan ia akan mengenakan nomor punggung lima.
Newcastle United mengikat Malick Thiaw dengan kontrak jangka panjang dan menjadi pemain ketiga yang didatangkan pada bursa transfer musim panas ini.
Como meminjam Alvaro Morata dari AC Milan dengan durasi satu tahun dengan kewajiban pembelian untuk dipermanenkan pada akhir musim 2025/2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved