AC Milan vs Bari, Rossoneri Melaju ke Putaran Kedua Coppa Italia

Para pemain AC Milan saat berhadapan dengan Bari di laga Coppa Italia.(X @acmilan)

AC Milan melaju ke putaran kedua Coppa Italia setelah menekuk Bari dengan skor 2-0 pada putaran pertama di Stadion San Siro, Milan, Senin (18/8) dini hari WIB.

Pada pertandingan ini, AC Milan meraih kemenangan atas Bari berkat gol yang dicetak Rafael Leao dan Christian Pulisic.

Secara statistik, AC Milan unggul atas Bari dengan 65% penguasaan bola dan melepaskan total 24 tendangan yang lima di antaranya tepat sasaran lalu dua berbuah menjadi gol.

Selanjutnya, di putaran kedua Coppa Italia, AC Milan dijadwalkan akan menjamu sesama klub Serie A Lecce di Stadion San Siro, Milan, September 2025 mendatang.

Selain AC Milan, klub Serie A lainnya yakni Parma lolos ke putaran kedua setelah mengalahkan klub Serie B Pescara dengan skor 2-0 di Stadion Ennio Tardini, Parma, Minggu (17/8) waktu setempat.

Kemenangan Parma atas Pescara pada pertandingan ini hadir berkat dua gol yang dicetak oleh Mateo Pellegrino di babak kedua, tepatnya menit 47 dan 65.

Secara statistik, Parma unggul dibanding Pescara dengan menguasai 56% penguasaan bola dan melepaskan total 19 tendangan yang tujuh di antaranya tepat sasaran.

Pada putaran kedua Coppa Italia, Parma akan menghadapi pemenang laga antara Spazia kontra Sampdoria yang baru bermain, Senin (18/8) malam. Pertandingan putaran kedua tersebut akan diselenggarakan di Stadion Ennio Tardini, Parma, September 2025 mendatang.

Berikut hasil Coppa Italia hingga Senin (18/8) pukul 04.30 WIB:

Empoli 1 - 1 Reggiana (pen 3-0)

Sassuolo 1 - 0 US Catanzaro

Lecce 2 - 0 Juve Stabia

Genoa 3 - 0 Vicenza

Venezia 4 - 0 Mantova

Como 3 - 1 Suditirol

Cagliar 1 - 1 Virtus Entella (pen 5-4)

Cremonese 0 - 0 Palermo (pen 4-5)

Monza 0 - 1 Frosinone

Parma 2 - 0 Pescara

Cesena 0 - 0 Pisa (pen 1-2)

AC Milan 2 - 0 Bari

Jadwal lanjutan putaran pertama Coppa Italia:

Senin (18/8)

Audace Cerignola vs Hellas Verona 23.00 WIB

Spezia vs Sampdoria 23.30 WIB

Selasa (19/8)