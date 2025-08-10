Massimiliano Allegri Terkesan Aksi Ciamik Luka Modric

Gelandang anyar Luka Modric.(Instagram/@lukamodric10)

PELATIH AC Milan, Massimiliano Allegri, memberikan pujian tinggi kepada para pemain barunya usai laga uji coba melawan Leeds United di Dublin, Irlandia, Sabtu (9/8). Dua nama yang mencuri perhatian adalah gelandang berpengalaman, Luka Modric, dan rekrutan anyar bernilai mahal, Ardon Jashari.

Jashari, yang menjadi pembelian termahal Serie A pada bursa transfer musim panas ini dengan banderol 37 juta euro atau sekitar Rp696,4 miliar dari Club Brugge, tampil perdana bersama Rossoneri.

Pemain internasional Swiss itu bermain di lini tengah bersama Yunus Musah dan Emanuele Sala yang baru berusia 17 tahun. Sementara Modric, yang baru saja menjalani istirahat panjang musim panas ini, duduk sebagai pemain pengganti.

Allegri mengungkapkan kekagumannya pada Jashari, terutama mengingat gelandang muda itu sempat banyak berlatih secara individu selama pramusim di klub lamanya.

"Mereka pemain hebat yang memiliki kecerdasan dan kerendahan hati,” kata Allegri seperti dikutip dari Football Italia.

“Untuk tetap tampil di level tinggi, seseorang harus pintar. Modric, dan ini bukan hal mudah saya katakan, adalah pemain luar biasa. Jashari membuat saya terkejut karena selama di Club Brugge dia hampir selalu berlatih sendiri dan sedikit melakukan latihan dengan bola.”

Walaupun memberikan pujian, Allegri menyebutkan bahwa masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki jelang bergulirnya Serie A.

"Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kepercayaan mental. Kita tidak boleh terlalu terbawa suasana, kemenangan harus menjadi hal yang biasa bagi Milan," pungkasnya. (Ndf/I-1)