Cremonese vs Sassuolo: Emil Audero Bawa Tim ke Puncak Klasemen Serie A

Para oemain Cremonese merayakan kemenangan.(X/SerieA)

Pertemuan dua pemain timnas Indonesia, Emil Audero dan Jay Idzes, mewarnai pekan kedua Liga Italia 2025/2026. Duel yang berlangsung di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Sabtu dini hari WIB, berakhir dengan kemenangan Cremonese. Laga Cremonese vs Sassuolo berakhir dengan skor 3-2.

Audero tampil penuh sebagai kiper utama Cremonese, sementara Idzes mengawal lini belakang Sassuolo juga selama 90 menit. Laga ini menjadi penampilan kedua Audero bersama Cremonese di Serie A musim ini, sedangkan Idzes melakoni debutnya untuk Sassuolo.

Cremonese sempat unggul dua gol lewat Filippo Terracciano dan Franco Vazquez, sebelum Sassuolo menyamakan kedudukan melalui Andrea Pinamonti dan Domenico Berardi. Namun, drama terjadi di penghujung laga ketika Manuel De Luca sukses mengeksekusi penalti pada masa tambahan waktu babak kedua untuk memastikan kemenangan tuan rumah.

Dengan hasil ini, Cremonese naik ke puncak klasemen sementara Serie A dengan torehan enam poin dari dua laga. Sebaliknya, Sassuolo terpuruk di dasar klasemen tanpa satu pun poin.

Statistik menunjukkan Cremonese lebih berbahaya di depan gawang dengan 11 tembakan, enam di antaranya tepat sasaran, sedangkan Sassuolo lebih unggul dalam penguasaan bola hingga 59 persen.

Pada pekan ketiga, Cremonese akan bertandang ke markas Hellas Verona pada Senin (15/9), sementara Sassuolo dijadwalkan menjamu Lazio sehari sebelumnya.