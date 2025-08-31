Pisa vs AS Roma, Matias Soule Pastikan Kemenangan Giallorossi

Headline
AS Roma meraih poin penuh saat bertandang ke markas Pisa di laga lanjutan Serie A, Minggu (31/8) dini hari WIB berkat kemenangan tipis 1-0 lewat gol Matias Soule.
Dalam laga di Stadio Romeo Anconetani, Pisa sempat mengancam di awal laga namun upaya Henrik Meister masih melebar.
AS Roma kesulitan menembus pertahanan Pisa. Peluang terbaik Giallorossi didapatkan dari tendangan bebas Soule yang masih bisa dimentahkan penjaga gawang Pisa Adrian Semper.
Skor imbang tanpa gol antara Pisa dan AS Roma bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, AS Roma memasukkan Paulo Dybala untuk menambah daya gedor mereka.
Dybala pun berperan dalam gol AS Roma di menit 55. Dybala yang melakukan pergerakan dari sisi kiri memberi umpan kepada Evan Ferguson yang kemudian memberikaan assist kepada Soule.
Soule sempat kembali menjebol gawang Pisa di menit 61 namun gol itu dianulir karena penyerang Argentina itu dianggap melakukan handball.
Skor 1-0 untuk kemenangan AS Roma atas Pisa bertahan hingga laga berakhir,
Berkat kemenangan ini, AS Roma menduduki peringkat ketiga klasemen Serie A dengan raihan sempurna, enam poin dari dua laga, sama dengan raihan poin Napoli dan Cremonese.
Adapun Pisa menduduki peringkat 15 dengan raihan satu poin dari dua laga. (football-italia/Z-1)
Atalanta gagal menang di laga perdana era Ivan Juric usai ditahan Pisa 1-1 di Serie A 2025/26.
Gian Piero Gasperini menilai kemenangan 1-0 Roma atas Bologna menjadi awal yang menjanjikan.
AS Roma berhasil menang tipi 1-0 atas Bologna dalam laga pembuka Serie A.
Leon Bailey telah bergabung dengan AS Roma dari Aston Villa dimusim 2025-26 dan kesepakatan tersebut mencakup opsi pembelian.
Keputusan menolak tawaran dari AS Roma ini memperpanjang ketidakpastian mengenai masa depan Jadon Sancho di Manchester United.
AS Roma menawarkan 20 juta pound sterling untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United, tetapi Giallorosi juga terbuka untuk meminjam dengan opsi pembelian di musim depan.
