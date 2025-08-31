Pisa vs AS Roma, Matias Soule Pastikan Kemenangan Giallorossi

Penyerang AS Roma Matias Soule (kanan) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Pisa di laga Serie A.(X @ASRomaEN)

AS Roma meraih poin penuh saat bertandang ke markas Pisa di laga lanjutan Serie A, Minggu (31/8) dini hari WIB berkat kemenangan tipis 1-0 lewat gol Matias Soule.

Dalam laga di Stadio Romeo Anconetani, Pisa sempat mengancam di awal laga namun upaya Henrik Meister masih melebar.

AS Roma kesulitan menembus pertahanan Pisa. Peluang terbaik Giallorossi didapatkan dari tendangan bebas Soule yang masih bisa dimentahkan penjaga gawang Pisa Adrian Semper.

Skor imbang tanpa gol antara Pisa dan AS Roma bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, AS Roma memasukkan Paulo Dybala untuk menambah daya gedor mereka.

Dybala pun berperan dalam gol AS Roma di menit 55. Dybala yang melakukan pergerakan dari sisi kiri memberi umpan kepada Evan Ferguson yang kemudian memberikaan assist kepada Soule.

Soule sempat kembali menjebol gawang Pisa di menit 61 namun gol itu dianulir karena penyerang Argentina itu dianggap melakukan handball.

Skor 1-0 untuk kemenangan AS Roma atas Pisa bertahan hingga laga berakhir,

Berkat kemenangan ini, AS Roma menduduki peringkat ketiga klasemen Serie A dengan raihan sempurna, enam poin dari dua laga, sama dengan raihan poin Napoli dan Cremonese.

Adapun Pisa menduduki peringkat 15 dengan raihan satu poin dari dua laga. (football-italia/Z-1)