Jadon Sancho Tolak Tawaran dari AS Roma

Jadon Sancho saat berseragam Chelsea saat dipinjam dari Manchester United.(AFP/ANDY BUCHANAN )

WINGER Manchester United Jadon Sancho dilaporkan telah menolak tawaran dari klub Serie A, AS Roma, yang mencakup kesepakatan pinjaman dengan kewajiban pembelian senilai 20 juta pound sterling (Rp438 miliar).

Keputusan ini memperpanjang ketidakpastian mengenai masa depan pemain berusia 25 tahun tersebut di Old Trafford, ketika dia tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim untuk musim 2025/26.

Menurut laporan ESPN dan Sports Mole, Senin (18/8), AS Roma telah mencapai kesepakatan awal dengan Manchester United untuk transfer Sancho.

Kesepakatan tersebut mencakup pinjaman dengan opsi pembelian permanen, yang dianggap sebagai solusi ideal bagi United yang ingin melepas sang pemain.

Namun, Sancho menolak tawaran tersebut karena tidak mencapai kesepakatan terkait persyaratan pribadi, termasuk gaji.

Gaji Sancho yang mencapai 250.000 pound sterling (Rp5,47 miliar) per pekan di Manchster United menjadi salah satu hambatan utama, karena Roma tidak mampu memenuhi angka tersebut tanpa pemotongan gaji signifikan.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Sancho tidak hanya menolak AS Roma, tetapi juga tawaran dari klub Turki, Besiktas.

Sancho dikabarkan masih menunggu tawaran lain dari klub liga-liga top Eropa sebelum jendela transfer ditutup pada 1 September 2025.

Meski begitu, dengan jendela transfer Turki yang tetap buka hingga 12 September, Besiktas masih memiliki peluang untuk kembali mendekati sang pemain bila tidak ada tawaran lain yang sesuai.

Sancho, yang kembali ke Manchester United setelah masa pinjaman di Chelsea musim lalu, belum tampil dalam skuad utama Manchester United di bawah asuhan Amorim.

Pemain Inggris berusia 25 tahun itu bahkan tidak masuk dalam daftar pemain untuk tur pramusim di Amerika Serikat dan tidak diberikan nomor punggung untuk musim baru.

Kontrak Sancho yang tersisa hingga musim panas 2026 membuat United semakin terdesak untuk mencari solusi, baik melalui transfer permanen maupun pinjaman.

Selain AS Roma dan Besiktas, klub seperti Juventus dan Borussia Dortmund juga sempat dikaitkan dengan Sancho, tetapi belum ada tawaran konkret dari keduanya.

Sementara itu, AS Roma kini dikabarkan beralih mengejar target lain yaitu Leon Bailey dari Aston Villa, setelah gagal meyakinkan Sancho.

Keputusan Sancho untuk menolak Roma dan menunggu opsi lain menambah tekanan bagi Manchester United, yang tengah berupaya merampingkan skuad dan mengumpulkan dana untuk belanja pemain baru. (Ant/Z-1)