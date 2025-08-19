Tottenham Hotspur Perpanjang Kontrak Cristian Romero

Bek Tottenham Hotspur Cristian Romero(AFP/JUSTIN TALLIS )

TOTTENHAM Hotspur mengumumkan bahwa bek tengah andalan mereka, Cristian Romero, telah menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub Liga Primer Inggris itu.

Pengumuman ini disampaikan melalui laman resmi the Lillywhites, Senin (18/8). Kontrak baru Romero di Spurs berdurasi empat tahun hingga 2029.

"Kami sangat senang mengumumkan bahwa Cristian Romero telah menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub," ungkap Spurs pernyataan tersebut.

Baca juga : Cristian Romero Kapten Baru Tottenham Hotspur

Cristian Romero, yang akrab disapa 'Cuti,' pertama kali bergabung dengan Tottenham Hotspur pada Agustus 2021 dengan status pinjaman dari

klub Serie A, Atalanta.

Setahun kemudian, pemain timnas Argentina ini resmi dipermanenkan oleh Spurs.

Sejak saat itu, Romero telah menjadi pilar penting di lini pertahanan klub, dengan total 126 penampilan dan mencetak delapan gol hingga saat ini.

Baca juga : Cristian Romero Merapat ke Atletico Madrid

Pada musim 2023/24, Romero menunjukkan performa gemilang dengan tampil dalam 33 pertandingan Liga Primer Inggris, mencetak lima gol, dan masuk nominasi Pemain Terbaik Bulan Oktober 2023.

Dia juga memainkan peran kunci dalam kesuksesan Spurs meraih gelar Liga Europa musim lalu, dengan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan di final dan masuk dalam Tim Terbaik Liga Europa 2024/25 bersama rekan setimnya, Guglielmo Vicario, Pedro Porro, dan Dominic Solanke.

Romero baru diangkat sebagai kapten klub oleh pelatih baru Tottenham, Thomas Frank, menjelang pertandingan Piala Super UEFA, awal Agustus 2025, menggantikan Son Heung-min yang pindah ke Los Angeles FC.

Sebelumnya, dia telah menjabat sebagai wakil kapten bersama James Maddison sejak Agustus 2023.

Di level internasional, pemain berusia 27 tahun ini telah mengoleksi 44 penampilan bersama timnas Argentina dan mencetak tiga gol.

Romero turut andil dalam keberhasilan Argentina meraih gelar Copa America 2021 dan 2024, CONMEBOL-UEFA Cup of Champions, serta Piala Dunia 2022 di Qatar.

Kontrak baru ini menjadi kabar gembira bagi penggemar Spurs, terutama setelah spekulasi mengenai masa depan Romero, yang sempat dikaitkan dengan klub seperti Atletico Madrid.

Dengan kepemimpinannya sebagai kapten dan performa konsisten di lapangan, Romero diharapkan menjadi tulang punggung Spurs dalam mengejar kesuksesan di Liga Inggris, Liga Champions, dan kompetisi lainnya pada musim 2025/26. (Ant/Z-1)