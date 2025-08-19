Bukayo Saka Akui Arsenal Kewalahan Saat Kalahkan Manchester United

Winger Arsenal Bukayo Saka(AFP/PAUL ELLIS )

WINGER Arsenal Bukayo Saka mengakui the Gunners kewalahan saat menghadapi Manchester United meskipun berhasil meraih kemenangan

1-0 di Old Trafford dan mencuri tiga poin di laga pembuka Liga Primer Inggris pada Minggu (17/8).

"Itu bukan penampilan yang bagus," kata Saka dikutip dari ESPN, Senin (18/8).

"Kami senang dengan tiga poin, tapi ini bukan standar kami. Banyak kesalahan, keputusan yang buruk. Kami tidak dihukum kali ini, tapi

kami tidak bisa terus bermain seperti itu," lanjutnya.

Arsenal membuka musim 2025/2026 dengan kemenangan tipis atas Manchester United berkat gol tunggal Riccardo Calafiori di menit ke-13. Namun, performa The Gunners dalam pertandingan tersebut jauh di bawah Manchester United dari berbagai aspek.

Gol semata wayang Arsenal tercipta akibat kesalahan kiper Manchester United, Altay Bayindir, yang menggantikan kiper utama Andre Onana. Calafiori memanfaatkan kesalahan tersebut untuk mencetak gol debutnya bagi Arsenal di kompetisi domestik.

Meski menang, Arsenal tampil kurang dominan di Old Trafford. Mereka kerap kehilangan penguasaan bola dan berada di bawah tekanan dari tim tuan rumah yang bermain dengan intensitas tinggi, meskipun gagal menciptakan peluang berbahaya.

Arsenal menargetkan meraih gelar juara musim ini setelah tiga kali finis di posisi kedua secara beruntun. Namun, jika performa seperti ini terus berulang, langkah mereka untuk menjadi penantang serius gelar kembali dipertanyakan.

Pertandingan ini juga menjadi sorotan karena penampilan perdana penyerang baru Arsenal, Viktor Gyokeres, yang dibeli seharga 55 juta pound sterling dari Sporting CP. Pemain asal Swedia tersebut kesulitan mengembangkan permainan dan digantikan pada pertengahan babak kedua tanpa melepaskan satu tembakan pun.

Meski demikian, Saka tetap memberikan dukungan kepada rekan barunya tersebut.

"Saya terkesan dengan usahanya. Itu pertandingan yang berat dan dia berjuang untuk kami," ujar Saka.

Saka juga menyebut bahwa Gyokeres dan rekrutan baru lainnya telah beradaptasi dengan baik di skuad Arsenal, dan dirinya optimistis performa mereka akan membaik dalam laga-laga berikutnya. (Ant/Z-1)