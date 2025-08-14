Cristian Romero Kapten Baru Tottenham Hotspur

Bek Tottenham Hotspur Cristian Romero ditunjuk sebagai kapten.(AFP/JUSTIN TALLIS)

TOTTENHAM Hotspur mengumumkan Cristian Romero sebagai kapten baru mereka mulai musim 2025/2026, Rabu (13/8), setelah klub Liga Primer Inggris itu ditinggal kapten sebelumnya Son Heung-min, yang pindah ke klub MLS Los Angeles FC.

"Cristian Romero telah ditunjuk sebagai kapten baru oleh Thomas Frank setelah kepergian Son Heung-Min," ungkap Tottenham Hotspur di laman daring resmi mereka.

Romero sendiri sebelumnya adalah wakil kapten dari Son bersama James Maddison pada Agustus 2023.

Ketika ditanya bagaimana perasaannya memimpin Spurs, pemenang Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina itu mengatakan, "Saya sangat senang menjadi kapten tim utama klub. Ini luar biasa bagi saya."

Pemain yang didatangkan Spurs sejak Agustus 2021 itu mengatakan menjadi kapten adalah tanggung jawab yang besar.

Debutnya menjadi kapten utama sudah dimulai sebentar lagi ketika Spurs menghadapi juara Liga Champions Paris Saint-Germain (PSG) di ajang Piala Super Eropa di Stadion Bluenergy, Italia, Kamis (14/8) dini hari WIB.

"Nikmati pertandingan ini, nikmati momen ini. Dalam 20 tahun terakhir, klub terkadang bagus, hampir menang, jadi nikmatilah momen ini. Memenangkan trofi lagi di awal musim akan luar biasa," kata Romero.

"Begitulah sepak bola. Terkadang momen buruk, terkadang momen baik, tetapi yang terpenting adalah kita semua tetap bersatu seperti ini,

dimulai dengan malam besar lainnya untuk klub, Sabtu, awal musim baru bagi kami, yang terpenting adalah kita semua tetap bersatu. Kami ingin

menang," tambah dia.

Pelatih Spurs Thomas Frank mengatakan penunjukan kapten ini adalah karena Romero menjadi pemain penting di timnya.

Romero, kata dia, adalah pemain yang pernah bermain di final besar dan memenangkannya.

Hal itulah yang diharapkan Frank dapat ditularkan oleh Romero kepada rekan setimnya saat melawan PSG di Piala Super Eropa.

"Dia pemain yang pernah bermain di final-final besar dan memenangkannya. Jadi, dia jelas tahu bagaimana kami melakukannya dan itu

akan sangat membantu. Saya pikir sangat penting bagi para pemain ini," kata Frank.

"Rasanya luar biasa, semua yang saya dengar tentangnya, semua yang saya lihat, pengalaman yang fantastis. Jadi para pemain akan siap, tetapi tentu saja, Romero akan sangat krusial," pungkasnya. (Ant/Z-1)