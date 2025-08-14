Cristian Romero Kapten Baru Tottenham Hotspur

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
TOTTENHAM Hotspur mengumumkan Cristian Romero sebagai kapten baru mereka mulai musim 2025/2026, Rabu (13/8), setelah klub Liga Primer Inggris itu ditinggal kapten sebelumnya Son Heung-min, yang pindah ke klub MLS Los Angeles FC.
"Cristian Romero telah ditunjuk sebagai kapten baru oleh Thomas Frank setelah kepergian Son Heung-Min," ungkap Tottenham Hotspur di laman daring resmi mereka.
Romero sendiri sebelumnya adalah wakil kapten dari Son bersama James Maddison pada Agustus 2023.
Ketika ditanya bagaimana perasaannya memimpin Spurs, pemenang Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina itu mengatakan, "Saya sangat senang menjadi kapten tim utama klub. Ini luar biasa bagi saya."
Pemain yang didatangkan Spurs sejak Agustus 2021 itu mengatakan menjadi kapten adalah tanggung jawab yang besar.
Debutnya menjadi kapten utama sudah dimulai sebentar lagi ketika Spurs menghadapi juara Liga Champions Paris Saint-Germain (PSG) di ajang Piala Super Eropa di Stadion Bluenergy, Italia, Kamis (14/8) dini hari WIB.
"Nikmati pertandingan ini, nikmati momen ini. Dalam 20 tahun terakhir, klub terkadang bagus, hampir menang, jadi nikmatilah momen ini. Memenangkan trofi lagi di awal musim akan luar biasa," kata Romero.
"Begitulah sepak bola. Terkadang momen buruk, terkadang momen baik, tetapi yang terpenting adalah kita semua tetap bersatu seperti ini,
dimulai dengan malam besar lainnya untuk klub, Sabtu, awal musim baru bagi kami, yang terpenting adalah kita semua tetap bersatu. Kami ingin
menang," tambah dia.
Pelatih Spurs Thomas Frank mengatakan penunjukan kapten ini adalah karena Romero menjadi pemain penting di timnya.
Romero, kata dia, adalah pemain yang pernah bermain di final besar dan memenangkannya.
Hal itulah yang diharapkan Frank dapat ditularkan oleh Romero kepada rekan setimnya saat melawan PSG di Piala Super Eropa.
"Dia pemain yang pernah bermain di final-final besar dan memenangkannya. Jadi, dia jelas tahu bagaimana kami melakukannya dan itu
akan sangat membantu. Saya pikir sangat penting bagi para pemain ini," kata Frank.
"Rasanya luar biasa, semua yang saya dengar tentangnya, semua yang saya lihat, pengalaman yang fantastis. Jadi para pemain akan siap, tetapi tentu saja, Romero akan sangat krusial," pungkasnya. (Ant/Z-1)
Marc Guehi mempertimbangkan untuk bertahan selama satu musim lagi sebelum pergi dari Crystal Palace dengan status bebas transfer.
Enzo Raiola mengatakan bergabung dengan klub besar Liga Primer Inggris akan menjadi langkah maju dalam karier Gianluigi Donnarumma.
Illia Zabarnyi, yang telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di PSG, mengatakan ia telah bergabung dengan "klub terbaik di dunia, dengan proyek terbaik".
James Maddison mengalami cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) saat pertandingan pramusim melawan Newcastle United di Korea Selatan (Korsel), awal bulan ini.
Mantan penyerang Liverpool dan Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota, meninggal dunia di usia 28 tahun dalam kecelakaan mobil di Spanyol utara bulan lalu bersama saudaranya, Andre Silva.
Atletico Madrid dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk proses transfer Cristian Romero dari Tottenham Hotspur dengan biaya sebesar 55 juta euro ditambah bonus 10 juta euro.
Cristian Romero sudah absen membela Spurs sejak mengalami cedera paha kalah the Lillywhites kalah 4-3 dari Chelsea di laga Liga Primer Inggris, 8 Desember lalu.
Micky Van de Ven mengalami cedera otot paha belakang (hamstring) saat Spurs bersua Manchester City di Piala Liga, 30 Oktober 2024 sementara Christian Romero saat menghadapi Aston Villa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved