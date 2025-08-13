James Maddison Mengaku Jadikan Kritik Sebagai Motivasi

Gelandang Tottenham Hotspur James Maddison(AFP/Ben Stansall)

GELANDANG Tottenham Hotspur James Maddison mengatakan orang-orang yang "meragukan, membenci, dan mengejeknya" justru akan memotivasinya untuk bangkit lebih kuat dari cedera lutut serius.

Pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) saat pertandingan pramusim melawan Newcastle United di Korea Selatan (Korsel), awal bulan ini.

Maddison, yang diperkirakan akan absen di sebagian besar musim baru, mengatakan operasi rekonstruksi ACL-nya berhasil.

Sambil berterima kasih kepada keluarga, teman, dan penggemar yang telah memberikan dukungan melalui media sosial untuk pemulihannya, Maddison menambahkan: "Terakhir, untuk kalian yang meragukan, membenci, dan mengejek. Kalian benar-benar memotivasi saya hingga ke tingkat yang tidak saya sadari, jadi sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di sisi lain."

Maddison, yang meraih caps terakhir dari tujuh caps bersama Inggris pada 2024, mengalami cedera lutut yang sama yang membuatnya absen di final Liga Europa melawan Manchester United, Mei lalu.

Melalui unggahan di Instagram, ia mengatakan cedera itu adalah "cedera terendah yang pernah saya alami".

"Sangat sedih karena cedera ini terjadi di saat seperti ini dalam karier saya," tulis Maddison.

"Dengan Piala Super [UEFA] besok, musim Liga Primer yang sudah di depan mata, kampanye Liga Champions yang seru, dan tahun Piala Dunia bagi Inggris, semuanya terasa sangat, sangat kejam," lanjutnya.

Tottenham Hotspur akan menghadapi juara Liga Champions Paris Saint-Germain di laga Piala Super UEFA, Kamis (14/8) dini hari WIB, sebelum menjamu Burnley di pertandingan pembuka Liga Primer Inggris, Sabtu (16/8).

Maddison bergabung dengan Spurs dari Leicester City pada 2023 dan mencetak 12 gol dalam 45 penampilan untuk klub London utara tersebut musim lalu. (bbc/Z-1)