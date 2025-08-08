James Maddison Cedera Parah, Absen Panjang Usai Robek Ligamen Lutut

Gelandang Tottenham Hotspurs, James Maddison, alami cedera robekan ligamen anterior (ACL) pada lutut kanannya saat melawan Newcastle United di Seoul.(Media Sosial X)

TOTTENHAM Hotspur mendapat pukulan besar menjelang musim baru setelah gelandang andalannya, James Maddison, dipastikan mengalami cedera lutut serius. Pemain timnas Inggris itu mengalami robekan ligamen anterior (ACL) pada lutut kanannya saat laga pramusim melawan Newcastle United di Seoul.

Melalui pernyataan resmi, Spurs menyatakan Maddison akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan, disusul proses rehabilitasi bersama tim medis klub. “Semua orang di Tottenham Hotspur mendoakan kesembuhan dan pemulihan yang cepat untuk James. Kami akan mendukungnya di setiap langkah pemulihannya,” tulis klub.

Maddison jatuh kesakitan tanpa kontak dengan pemain lain dan harus ditandu keluar lapangan pada menit ke-86. Ini merupakan cedera lutut kedua yang dialami pemain 28 tahun itu dalam beberapa bulan terakhir. Ia sebelumnya absen di akhir musim lalu sebelum kembali bermain bulan lalu di bawah pelatih baru, Thomas Frank.

Sebagai pengganti potensial, Spurs akan mengandalkan Mohammed Kudus. Gelandang serang asal Ghana yang diboyong seharga £54,5 juta ini bermain penuh saat Tottenham kalah telak 0-4 dari Bayern Munich di Allianz Arena, Kamis malam.

Harry Kane mencetak gol pembuka ke gawang mantan klubnya lewat umpan Michael Olise. Namun, sang penyerang gagal menggandakan skor setelah tendangannya dari titik penalti melambung usai pelanggaran João Palhinha terhadap Josip Stanisic.

Luis Díaz, rekrutan anyar dari Liverpool, nyaris mencetak gol dari bola rebound, namun penyelamatan di garis gawang menggagalkan peluang tersebut. Di babak kedua, Bayern semakin dominan lewat gol Kingsley Coman serta dua pemain muda, Lennart Karl dan Jonah Kusi-Asare.

Pelatih Thomas Frank mengakui keunggulan Bayern. “Bayern adalah tim favorit juara Liga Champions menurut saya. Mereka tampil di level tinggi, sementara kami tidak. Itu kombinasi buruk, tapi kami akan belajar dari sini,” ujarnya.

Frank menambahkan bahwa kondisi fisik tim masih kurang optimal. “Kami seperti kehilangan energi, dan tak ada tim yang bisa bermain tanpa itu. Tapi saya yakin kami akan siap menghadapi PSG di Piala Super Eropa pekan depan,” tegasnya.

West Ham Lepas Michail Antonio

Sementara itu, West Ham United mengumumkan Michail Antonio tidak akan menandatangani kontrak baru. Kontrak striker 35 tahun itu berakhir pada Juni lalu, namun klub tetap memberikan dukungan dalam proses pemulihannya pasca kecelakaan mobil serius.

Antonio telah tampil selama 45 menit bersama tim U-21 selama pramusim. Sejak didatangkan dari Nottingham Forest pada 2015, ia mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 83 gol.

“Klub akan terus mendukung Antonio, termasuk memberikan akses ke fasilitas latihan dan medis. Kami juga membuka diskusi untuk peran alternatif di klub, agar ia dapat berbagi pengalaman dan kepemimpinannya. Ia akan selalu menjadi bagian penting dari sejarah 130 tahun West Ham,” demikian pernyataan resmi klub. (The Guardian/Z-2)