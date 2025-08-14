Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

Jadi Incaran Liverpool, Marc Guehi tidak Keberatan Bertahan di Crystal Palace

Basuki Eka Purnama
14/8/2025 05:02
Jadi Incaran Liverpool, Marc Guehi tidak Keberatan Bertahan di Crystal Palace
Ben Crystal Palace Marc Guehi (kiri)(AFP/Adrian DENNIS)

BEK tengah Marc Guehi membuka peluang bertahan bersama Crystal Palace meski banyak klub berminat mendatangkannya.

Sky Sports, Kamis (14/8), melaporkan Guehi mempertimbangkan untuk bertahan selama satu musim lagi sebelum pergi dari Crystal Palace dengan status bebas transfer.

Guehi mengaku bahagia membela Palace dan ingin bermain bersama The Eagles pada kompetisi Eropa musim ini ketika mereka berlaga di Liga Konferensi.

Baca juga : Liverpool Mulai Upaya Datangkan Marc Guehi ke Anfield

Meski membuka peluang bertahan di Selhurst Park, Guehi juga akan senang jika Crystal Palace menerima tawaran yang diajukan oleh Liverpool untuk memboyongnya.

Sebelumnya, Liverpool membuka komunikasi untuk mendatangkan Guehi dari Crystal Palace pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Liverpool mengambil langkah ini karena cukup percaya diri dengan peluang mendatangkan Guehi karena pemain tersebut ingin pindah ke Anfield.

Baca juga : Crystal Palace vs Liverpool, Menang Adu Penalti, The Eagles Juara Community Shield

Crystal Palace mematok harga 40 juta pound sterling (Rp878 miliar) untuk Guehi, namun Liverpool enggan memenuhinya karena bek timnas Inggris tersebut hanya menyisakan satu tahun kontrak di Selhurst Park.

The Reds menjadi yang terdepan untuk mendatangkannya meski beberapa klub besar Eropa turut memburu pemain itu dan kini sudah menepi dari perburuan.

Newcastle United, Tottenham Hotspur, Bayern Muenchen dan Inter Milan mundur dari perburuan persaingan Guehi karena berbagai alasan. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
