Leeds United Dilaporkan di Ambang Kontrak Dominic Calvert-Lewin 

Striker Everton Dominic Calvert-Lewin(AFP/Paul ELLIS)

LEEDS United dilaporkan The New York Times telah mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut Dominic Calvert-Lewin sebagai pemain free agent setelah kepergiannya dari Everton.

Penyerang berusia 28 tahun itu dijadwalkan menjalani tes medis di pusat latihan Thorp Arch dalam waktu dekat, untuk dapat merampungkan kepindahan tersebut.

Calvert-Lewin dapat direkrut klub lain sejak ia, Juni lalu, mengonfirmasi dirinya akan meninggalkan klub Merseyside tersebut sebagai free agent, setelah kontraknya habis.

Ia menghabiskan sembilan tahun di Goodison Park sejak didatangkan dari Sheffield United pada 2016. Calvert-Lewin mencetak 71 gol dalam 274 penampilan untuk Everton, namun kariernya di klub itu kerap terganggu oleh cedera.

Everton sempat menawarkan kontrak baru pada musim panas lalu, tetapi kesepakatan baru tidak pernah tercapai

Setelah mengumumkan niatnya untuk meninggalkan Everton, Calvert-Lewin menulis di Instagram, "Ini bukan keputusan yang saya ambil dengan mudah."

"Everton telah menjadi rumah saya sejak usia 19 tahun. Tempat ini melihat potensi dalam diri saya, menantang saya untuk berkembang, dan membentuk saya, baik sebagai pesepakbola maupun sebagai pribadi," lanjutnya.

Calvert-Lewin akan menjadi rekrutan kedelapan Leeds United pada musim panas ini, saat mereka kembali ke kasta tertinggi Inggris setelah menjuarai Divisi Championship musim lalu.

Penyerang lain yang sudah mereka datangkan adalah Lukas Nmecha dari klub Bundesliga, Wolfsburg.

Calvert-Lewin telah bermain 11 kali untuk timnas Inggris dan mencetak empat gol, meski penampilan terakhirnya bersama The Three Lions terjadi pada 2021. (Ant/Z-1)