Liverpool Dekati Bek Parma Giovanni Leoni

Bek Parma Giovanni Leoni (kiri)(AFP/Piero CRUCIATTI )

KLUB Liga Primer Inggris Liverpool dilaporkan akan segera mendapatkan bek muda 18 tahun asal Italia, Giovanni Leoni, di bursa transfer musim panas ini.

Dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano, Leoni yang kini bermain untuk klub Serie A Parma, dikatakan sangat tertarik untuk bergabung dengan Liverpool.

"Dia akan segera menjadi bagian dari skuad Arne Slot," cicit Romano melalui akun resmi X miliknya, dikutip Rabu (13/8).

Baca juga : Napoli Mundur dari Upaya Dapatkan Darwin Nunez dari Liverpool

"Pembicaraan antar klub dengan Parma sedang berlangsung, Leoni setuju untuk bergabung dengan #LFC dan tidak perlu diyakinkan lagi," tambah dia.

Meski usianya masih muda, kata Romano, tidak ada rencana Liverpool untuk meminjamkan kembali Leoni ke Parma dengan status pinjaman. Hal ini karena The Reds menginginkan bek yang tampil 17 kali di Serie A musim lalu itu untuk bergabung dengan skuad Arne Slot mengarungi musim 2025/2026.

"Liverpool menginginkan Giovanni Leoni sekarang karena tetap di Italia dengan status pinjaman tidak pernah dibahas sebagai opsi," ucap Romano.

Baca juga : Darwin Nunez Buka Peluang Hijrah ke Napoli

Selain Leoni, Liverpool juga dikabarkan ingin menyelesaikan dua kesepakatan sekaligus untuk mendatangkan dua bek tengah baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Satu bek tengah selain Leoni adalah bek milik Crystal Palace, Marc Guehi.

Romano melaporkan bahwa Liverpool sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek Inggris 25 tahun tersebut, yang pada hari Minggu mengantarkan Palace juara Community Shield mengalahkan Virgil van Dijk dan kawan-kawan.

"Liverpool telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Marc Guehi!," tulis Romano.

Negosiasi kini sedang berlangsung antara klub dengan klub, dengan biaya total kepindahan Guehi ke Anfield ditaksir sekitar 35 juta pound sterling atau sekitar Rp766 miliar.

"Negosiasi sedang berlangsung dengan Palace dengan biaya sekitar £35 juta sebagai paket lengkap, kesepakatan bisa segera tercapai," tutup dia. (Ant/Z-1)