Liverpool Dekati Bek Parma Giovanni Leoni

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KLUB Liga Primer Inggris Liverpool dilaporkan akan segera mendapatkan bek muda 18 tahun asal Italia, Giovanni Leoni, di bursa transfer musim panas ini.
Dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano, Leoni yang kini bermain untuk klub Serie A Parma, dikatakan sangat tertarik untuk bergabung dengan Liverpool.
"Dia akan segera menjadi bagian dari skuad Arne Slot," cicit Romano melalui akun resmi X miliknya, dikutip Rabu (13/8).
"Pembicaraan antar klub dengan Parma sedang berlangsung, Leoni setuju untuk bergabung dengan #LFC dan tidak perlu diyakinkan lagi," tambah dia.
Meski usianya masih muda, kata Romano, tidak ada rencana Liverpool untuk meminjamkan kembali Leoni ke Parma dengan status pinjaman. Hal ini karena The Reds menginginkan bek yang tampil 17 kali di Serie A musim lalu itu untuk bergabung dengan skuad Arne Slot mengarungi musim 2025/2026.
"Liverpool menginginkan Giovanni Leoni sekarang karena tetap di Italia dengan status pinjaman tidak pernah dibahas sebagai opsi," ucap Romano.
Selain Leoni, Liverpool juga dikabarkan ingin menyelesaikan dua kesepakatan sekaligus untuk mendatangkan dua bek tengah baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup.
Satu bek tengah selain Leoni adalah bek milik Crystal Palace, Marc Guehi.
Romano melaporkan bahwa Liverpool sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek Inggris 25 tahun tersebut, yang pada hari Minggu mengantarkan Palace juara Community Shield mengalahkan Virgil van Dijk dan kawan-kawan.
"Liverpool telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Marc Guehi!," tulis Romano.
Negosiasi kini sedang berlangsung antara klub dengan klub, dengan biaya total kepindahan Guehi ke Anfield ditaksir sekitar 35 juta pound sterling atau sekitar Rp766 miliar.
"Negosiasi sedang berlangsung dengan Palace dengan biaya sekitar £35 juta sebagai paket lengkap, kesepakatan bisa segera tercapai," tutup dia. (Ant/Z-1)
Fiorentina mengeluarkan biaya total 16 juta euro atau sekitar Rp303 miliar untuk membuat Parma rela melepas Simon Sohm.
Inter Milan mengeluarkan biaya transfer 24 juta euro (Rp456 miliar) belum termasuk bonus dan lain-lain. untuk mendatangkan Ange-Yoan Bonny dari Parma.
Yoan Bonny diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang Inter Milan dan diyakini menjadi pelapis ideal bagi Marcus Thuram maupun Lautaro Martinez.
Carlos Cuesta menjadi pelatih termuda dalam sejarah Serie A di usia 29 tahun.
Jacob Ondrejka mencetak gol kemenangan Parma atas Atalanta di laga Serie A di masa injury time, tepatnya di menit 90+1, memanfaatkan assist Adrian Bernabe.
AC Milan, saat ini, sedang menjajaki opsi pinjaman sebesar 6 juta Euro atau sekitar Rp113 miliar dan opsi pembelian dengan biaya 45 juta Euro atau sekitar Rp852 miliar untuk Rasmus Hojlund.
Bafode Diakite menjadi pemain termahal kedua yang didatangkan Bournemouth setelah transfer Evanilson dari FC Porto sebesar 40,2 juta pound sterling pada 2024.
Manchester United sering kali hanya bereaksi terhadap situasi. Mereka mencoba menyesuaikan diri dengan merekrut pemain yang cocok untuk sistem tertentu, tetapi arahnya selalu berubah.
Presiden Besiktas Serdal Adali mengungkapkan bahwa klub Liga Turki itu memiliki anggaran untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United.
Dominic Calvert-Lewin dijadwalkan menjalani tes medis di pusat latihan Leeds United, Thorp Arch, dalam waktu dekat, untuk dapat merampungkan kepindahan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved