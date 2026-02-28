Parma vs Cagliari, Gol Mantan Buyarkan Kemenangan I Rossoblu

Headline
STADION Ennio Tardini menjadi saksi bisu pertarungan sengit antara Parma dan Cagliari dalam lanjutan Serie A yang berakhir imbang. Laga yang berlangsung pada , Sabtu (28/2) dini hari WIB tersebut ditutup dengan skor imbang 1-1, ketika drama gol indah dan aksi "menyakitkan" dari mantan pemain menjadi sorotan utama.
Pertandingan dimulai dengan tempo yang cenderung hati-hati. Kedua tim tampak kesulitan membongkar pertahanan lawan di sepanjang babak pertama.
Skor kacamata bertahan hingga turun minum, memaksa kedua pelatih memutar otak untuk memecah kebuntuan di babak kedua.
Momen krusial terjadi pada menit ke-62. Pelatih Cagliari memutuskan untuk memasukkan Michael Folorunsho, yang baru saja pulih setelah absen selama dua bulan akibat cedera.
Keputusan ini terbukti jitu dan instan. Hanya dalam waktu 108 detik setelah menginjakkan kaki di rumput lapangan, Folorunsho langsung mencatatkan namanya di papan skor.
Gol tersebut tercipta melalui proses yang spektakuler. Bergerak dari sisi sayap, Folorunsho melepaskan tendangan melengkung yang presisi. Bola meluncur deras menuju pojok atas gawang tanpa mampu dijangkau oleh kiper Parma, Edoardo Corvi.
Gol ini tidak hanya membawa Cagliari unggul, tetapi juga menjadi pernyataan kembalinya sang gelandang ke performa terbaiknya.
Tertinggal satu gol di hadapan pendukung sendiri memicu Parma untuk tampil lebih agresif. Tekanan demi tekanan dilancarkan ke pertahanan tim tamu.
Upaya keras tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-83 melalui kaki sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kubu Cagliari: Gaetano Oristanio.
Oristanio, yang merupakan mantan pemain Cagliari, menunjukkan insting predatornya saat memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti. Dengan tenang, ia menyambar bola liar dan menyarangkannya ke gawang yang dikawal Elia Caprile.
Gol penyama kedudukan ini sekaligus membuyarkan ambisi Cagliari untuk membawa pulang poin penuh dari Ennio Tardini.
Hasil imbang ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kedua tim di tabel klasemen.
Parma kini tertahan di posisi ke-11 klasemen Serie A, sekaligus menghentikan tren positif mereka yang sebelumnya sempat tampil mengejutkan dengan mengalahkan AC Milan di San Siro.
Di sisi lain, Cagliari membuntuti tepat di posisi ke-13. Meski gagal menang, raihan satu poin di laga tandang ini menjadi modal berharga bagi I Rossoblu untuk menjauh dari zona degradasi.
Dengan persaingan di papan tengah yang semakin ketat, konsistensi di laga-laga berikutnya akan menjadi kunci bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka sebelum musim berakhir. (football-italia/Z-1)
