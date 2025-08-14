Jacob Ramsey Merapat ke Newcastle United

Gelandang Aston Villa Jacob Ramsey(AFP/Adrian DENNIS)

NEWCASTLE United dilaporkan tinggal selangkah lagi menyelesaikan transfer gelandang Aston Villa, Jacob Ramsey, di jendela transfer musim panas 2025.

Menurut jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano, Rabu (13/8), kesepakatan antara Newcastle United dan Aston Villa 'hampir selesai', dengan Ramsey dilaporkan antusias untuk bergabung dengan the Magpies.

Newcastle United dilaporkan menyepakati nilai transfer sebesar 40 juta pound sterling (Rp875 miliar), dengan negosiasi antara kedua klub telah memasuki tahap akhir.

The Magpies bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 24 tahun tersebut sebelum laga pembuka musim melawan Aston Villa, akhir pekan ini.

Ramsey, yang merupakan produk akademi Aston Villa, telah lama menjadi incaran pelatih Newcastle United, Eddie Howe.

Dengan kemampuan serba bisa sebagai gelandang tengah atau pemain sayap, Ramsey diyakini akan menambah dimensi baru di lini tengah Newcastle United, terutama setelah kepergian Elliot Anderson dan Sean Longstaff dalam dua bursa transfer terakhir.

Musim lalu, Ramsey tampil dalam 45 pertandingan untuk Aston Villa, mencetak empat gol dan tujuh assist, meski kerap berjuang dengan cedera.

Kesepakatan ini juga menjadi solusi bagi Aston Villa yang tengah berupaya mematuhi aturan Profit and Sustainability Rules (PSR) Liga Primer Inggris.

Penjualan Ramsey, sebagai pemain akademi, akan menghasilkan keuntungan murni bagi Villa, membantu menyeimbangkan keuangan klub.

Meski pelatih Aston Villa Unai Emery sempat berusaha mempertahankan Ramsey dengan tawaran kontrak baru, negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil, membuka jalan bagi kepindahan sang pemain ke Saint James' Park.

Bila transfer ini rampung, Ramsey akan menjadi rekrutan keempat Newcastle United musim panas ini setelah Anthony Elanga, Aaron Ramsdale, dan Malick Thiaw.

Dengan bursa transfer yang masih terbuka hingga 1 September, Newcastle United juga dikabarkan tengah mencari opsi penyerang, termasuk Yoane Wissa dari Brentford, di tengah ketidakpastian masa depan Alexander Isak. (Ant/Z-1)