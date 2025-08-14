Jacob Ramsey Merapat ke Newcastle United

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
NEWCASTLE United dilaporkan tinggal selangkah lagi menyelesaikan transfer gelandang Aston Villa, Jacob Ramsey, di jendela transfer musim panas 2025.
Menurut jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano, Rabu (13/8), kesepakatan antara Newcastle United dan Aston Villa 'hampir selesai', dengan Ramsey dilaporkan antusias untuk bergabung dengan the Magpies.
Newcastle United dilaporkan menyepakati nilai transfer sebesar 40 juta pound sterling (Rp875 miliar), dengan negosiasi antara kedua klub telah memasuki tahap akhir.
The Magpies bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 24 tahun tersebut sebelum laga pembuka musim melawan Aston Villa, akhir pekan ini.
Ramsey, yang merupakan produk akademi Aston Villa, telah lama menjadi incaran pelatih Newcastle United, Eddie Howe.
Dengan kemampuan serba bisa sebagai gelandang tengah atau pemain sayap, Ramsey diyakini akan menambah dimensi baru di lini tengah Newcastle United, terutama setelah kepergian Elliot Anderson dan Sean Longstaff dalam dua bursa transfer terakhir.
Musim lalu, Ramsey tampil dalam 45 pertandingan untuk Aston Villa, mencetak empat gol dan tujuh assist, meski kerap berjuang dengan cedera.
Kesepakatan ini juga menjadi solusi bagi Aston Villa yang tengah berupaya mematuhi aturan Profit and Sustainability Rules (PSR) Liga Primer Inggris.
Penjualan Ramsey, sebagai pemain akademi, akan menghasilkan keuntungan murni bagi Villa, membantu menyeimbangkan keuangan klub.
Meski pelatih Aston Villa Unai Emery sempat berusaha mempertahankan Ramsey dengan tawaran kontrak baru, negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil, membuka jalan bagi kepindahan sang pemain ke Saint James' Park.
Bila transfer ini rampung, Ramsey akan menjadi rekrutan keempat Newcastle United musim panas ini setelah Anthony Elanga, Aaron Ramsdale, dan Malick Thiaw.
Dengan bursa transfer yang masih terbuka hingga 1 September, Newcastle United juga dikabarkan tengah mencari opsi penyerang, termasuk Yoane Wissa dari Brentford, di tengah ketidakpastian masa depan Alexander Isak. (Ant/Z-1)
Klub Liga Primer Inggris Aston Villa meraih kemenangan telak 4-0 atas klub Serie A AS Roma di laga pramusim di Stadion Pallet-Track Bescot, Walsall, Kamis (7/8) dini hari WIB.
Evann Guessand, yang sebelumnya diincar Crystal Palace, akan menjadi rekrutan besar pertama Aston Villa di musim panas ini.
Dalam laga yang dimainkan di Stadion Lynn Family, Kentucky, Amerika Serikat (AS), laga antara klub Bundesliga dan Liga Primer Inggris itu berjalan ketat sejak menit awal.
Aston Villa FC berduka atas kepergian salah satu penggemar paling terkenal mereka, Ozzy Osbourne.
Emiliano Martinez menjadi salah satu kiper incaran Manchester United untuk mengisi spot penjaga gawang menyusul cedera hamstring yang bakal memaksa kiper utama Andre Onana absen di awal musim.
Presiden Besiktas Serdal Adali mengungkapkan bahwa klub Liga Turki itu memiliki anggaran untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United.
Dominic Calvert-Lewin dijadwalkan menjalani tes medis di pusat latihan Leeds United, Thorp Arch, dalam waktu dekat, untuk dapat merampungkan kepindahan tersebut.
Marc Guehi mempertimbangkan untuk bertahan selama satu musim lagi sebelum pergi dari Crystal Palace dengan status bebas transfer.
Enzo Raiola mengatakan bergabung dengan klub besar Liga Primer Inggris akan menjadi langkah maju dalam karier Gianluigi Donnarumma.
Cristian Romero ebelumnya adalah wakil kapten dari Son Heung Min di Tottenham Hotspur bersama James Maddison pada Agustus 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved