Newcastle United Datangkan Jacob Ramsey dari Aston Villa

NEWCASTLE United menyelesaikan perekrutan Jacob Ramsey dari sesama klub Liga Primer Inggris Aston Villa dan sejumlah media Inggris melaporkan The Magpies menebus sang pemain dengan harga 39 juta pound sterling (sekitar Rp855 miliar), Senin (18/8).
Mantan pemain timnas Inggris U-21 itu tidak tampil dalam pertandingan Liga Primer Inggris antara kedua tim yang berakhir imbang 0-0, Sabtu (16/8).
Ramsey menjadi rekrutan keempat Newcastle pada musim panas ini setelah mereka lebih dahulu mendatangkan Anthony Elanga, Aaron Ramsdale, dan Malick Thiaw.
"Saya senang bisa berada di sini. Dua atau tiga hari terakhir ini benar-benar gila, tapi saya senang bisa berada di sini dan tidak sabar
untuk memulai," kata Ramsey dikutip dari laman resmi Newcastle.
"Ini adalah langkah besar bagi saya, tapi begitu saya tahu manajer tertarik dan benar-benar menyukai saya, keputusan itu tidak memakan waktu lama. Rekam jejaknya dalam mengembangkan pemain, terutama mereka yang kemudian menjadi pemain internasional di sini, sudah berbicara
banyak," lanjut dia mengenai manajer Eddie Howe.
Aston Villa, yang akan bersaing di Liga Europa pada musim ini, menjual gelandang ini untuk membantu klub mematuhi aturan biaya skuad UEFA (SCR) dan Aturan Pendapatan Sepak Bola (FER).
Newcastle United sempat berdialog dengan Aston Villa mengenai transfer senilai 50 juta pound sterling pada Januari tahun lalu ketika Bayern Muenchen juga menunjukkan minat. Namun, gelandang ini tetap bersama Aston Villa karena klub enggan menjualnya.
Ramsey telah mencatat 167 penampilan untuk Aston Villa sejak melakukan debutnya di liga pada September 2020 sebagai pemain remaja.
Pada musim lalu, ia bermain dalam 45 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak satu gol serta lima assist di liga setelah mengalami masalah cedera. (Ant/Z-1)
