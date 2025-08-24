AS Roma vs Bologna: Debut Manis Wesley Franca Antar Roma Menang 1-0 atas Bologna

AS Roma berhasil menang tipi 1-0 atas Bologna dalam laga pembuka Serie A.(AS Roma)

AS Roma memulai era baru bersama Gian Piero Gasperini dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bologna dalam laga pembuka Serie A. Gol tunggal dicetak pemain muda Wesley Franca yang menjalani debutnya.

Roma tampil dengan wajah baru di bawah arahan Gasperini. Dua rekrutan anyar, Evan Ferguson dan Wesley Franca, langsung dipercaya turun sejak menit awal. Sayangnya, tim masih harus kehilangan Leon Bailey dan kapten Lorenzo Pellegrini yang cedera, serta Zeki Celik yang terkena skorsing.

Di kubu Bologna, laga ini menjadi momen debut bagi mantan striker Lazio, Ciro Immobile. Namun, keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Setelah sempat menciptakan peluang bersama Riccardo Orsolini, Immobile harus ditarik keluar pada babak pertama karena cedera paha. Situasi makin buruk bagi Bologna ketika bek Nicoló Casale juga mengalami cedera hamstring jelang turun minum.

Meski diterpa masalah, Bologna tetap memberikan perlawanan. Santiago Castro hampir membawa tim tamu unggul setelah tendangan silangnya dari sudut sempit menghantam mistar gawang Roma.

Namun, justru Roma yang berhasil memecah kebuntuan. Pada menit ke-63, Wesley Franca memanfaatkan kesalahan kontrol Jhon Lucumi di kotak penalti. Dalam posisi tidak seimbang, striker muda Brasil itu tetap mampu melepaskan tendangan yang menipu kiper Lukasz Skorupski.

Setelah gol tersebut, Roma nyaris menggandakan keunggulan. Paulo Dybala yang baru pulih dari cedera langsung menguji Skorupski lewat sepakan melengkung. Federico Bernardeschi juga mendapat peluang, begitu pula Artem Dovbyk yang gagal memaksimalkan umpan cerdas dari Dybala.

Hingga laga usai, skor bertahan 1-0 untuk Roma. Bagi Gasperini, kemenangan ini menjadi awal yang positif, sementara Bologna harus menghadapi masalah serius dengan badai cedera sejak pekan pertama. (Football-Italia//Z-2)