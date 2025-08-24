AS Roma vs Bologna: Debut Manis Wesley Franca Antar Roma Menang 1-0 atas Bologna

Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
AS Roma memulai era baru bersama Gian Piero Gasperini dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bologna dalam laga pembuka Serie A. Gol tunggal dicetak pemain muda Wesley Franca yang menjalani debutnya.
Roma tampil dengan wajah baru di bawah arahan Gasperini. Dua rekrutan anyar, Evan Ferguson dan Wesley Franca, langsung dipercaya turun sejak menit awal. Sayangnya, tim masih harus kehilangan Leon Bailey dan kapten Lorenzo Pellegrini yang cedera, serta Zeki Celik yang terkena skorsing.
Di kubu Bologna, laga ini menjadi momen debut bagi mantan striker Lazio, Ciro Immobile. Namun, keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Setelah sempat menciptakan peluang bersama Riccardo Orsolini, Immobile harus ditarik keluar pada babak pertama karena cedera paha. Situasi makin buruk bagi Bologna ketika bek Nicoló Casale juga mengalami cedera hamstring jelang turun minum.
Meski diterpa masalah, Bologna tetap memberikan perlawanan. Santiago Castro hampir membawa tim tamu unggul setelah tendangan silangnya dari sudut sempit menghantam mistar gawang Roma.
Namun, justru Roma yang berhasil memecah kebuntuan. Pada menit ke-63, Wesley Franca memanfaatkan kesalahan kontrol Jhon Lucumi di kotak penalti. Dalam posisi tidak seimbang, striker muda Brasil itu tetap mampu melepaskan tendangan yang menipu kiper Lukasz Skorupski.
Setelah gol tersebut, Roma nyaris menggandakan keunggulan. Paulo Dybala yang baru pulih dari cedera langsung menguji Skorupski lewat sepakan melengkung. Federico Bernardeschi juga mendapat peluang, begitu pula Artem Dovbyk yang gagal memaksimalkan umpan cerdas dari Dybala.
Hingga laga usai, skor bertahan 1-0 untuk Roma. Bagi Gasperini, kemenangan ini menjadi awal yang positif, sementara Bologna harus menghadapi masalah serius dengan badai cedera sejak pekan pertama. (Football-Italia//Z-2)
Gian Piero Gasperini menilai kemenangan 1-0 Roma atas Bologna menjadi awal yang menjanjikan.
Leon Bailey telah bergabung dengan AS Roma dari Aston Villa dimusim 2025-26 dan kesepakatan tersebut mencakup opsi pembelian.
Keputusan menolak tawaran dari AS Roma ini memperpanjang ketidakpastian mengenai masa depan Jadon Sancho di Manchester United.
AS Roma menawarkan 20 juta pound sterling untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United, tetapi Giallorosi juga terbuka untuk meminjam dengan opsi pembelian di musim depan.
Klub Liga Primer Inggris Aston Villa meraih kemenangan telak 4-0 atas klub Serie A AS Roma di laga pramusim di Stadion Pallet-Track Bescot, Walsall, Kamis (7/8) dini hari WIB.
Gian Piero Gasperini menilai kemenangan 1-0 Roma atas Bologna menjadi awal yang menjanjikan.
Dan Ndoye telah menandatangani kontrak selama lima tahun di Nottingham Forest.
Tommaso Pobega, produk akademi muda AC Milan, tampil mengesankan selama masa peminjamannya di Bologna musim lalu.
Kehadiran Beukema menjadikannya rekrutan kelima Napoli pada musim panas ini.
Federico Bernadeschi didatangkan Bologna secara permanen tanpa biaya transfer setelah sebelumnya ia mengakhiri kontrak bersama klub MLS Toronto FC yang seharusnya habis pada 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved