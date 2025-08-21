Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

AS Roma Pinjam Leon Bailey dari Aston Villa

AS Roma Pinjam Leon Bailey dari Aston Villa
Leon Bailey (kanan) saat diperkenalkan sebagai pemain baru AS Roma.(X @OfficialASRoma)

KLUB Serie A AS Roma mendatangkan Leon Bailey dengan status pinjam dari klub Liga Primer Inggris Aston Villa.

Pemain sayap Jamaika itu telah bergabung dengan Il Lupo untuk musim 2025-26 dan kesepakatan tersebut mencakup opsi pembelian.

Pemain berusia 28 tahun ini pindah ke Aston Villa dari klub Bundesliga, Bayer Leverkusen, dengan harga 25 juta pound sterling pada 2021 dan mencetak 22 gol dalam 144 penampilan.

Bailey mencetak rekor tertinggi dalam kariernya dengan 14 gol dalam 52 pertandingan di semua kompetisi pada musim 2023-24, tetapi ia hanya mencetak dua gol dalam 38 pertandingan musim lalu.

Ia menandatangani kontrak baru dengan Aston Villa pada Februari 2024 yang berlaku hingga 2027. (bbc/Z-1)



