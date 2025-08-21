AS Roma Pinjam Leon Bailey dari Aston Villa

Headline
KLUB Serie A AS Roma mendatangkan Leon Bailey dengan status pinjam dari klub Liga Primer Inggris Aston Villa.
Pemain sayap Jamaika itu telah bergabung dengan Il Lupo untuk musim 2025-26 dan kesepakatan tersebut mencakup opsi pembelian.
Pemain berusia 28 tahun ini pindah ke Aston Villa dari klub Bundesliga, Bayer Leverkusen, dengan harga 25 juta pound sterling pada 2021 dan mencetak 22 gol dalam 144 penampilan.
Bailey mencetak rekor tertinggi dalam kariernya dengan 14 gol dalam 52 pertandingan di semua kompetisi pada musim 2023-24, tetapi ia hanya mencetak dua gol dalam 38 pertandingan musim lalu.
Ia menandatangani kontrak baru dengan Aston Villa pada Februari 2024 yang berlaku hingga 2027. (bbc/Z-1)
Keputusan menolak tawaran dari AS Roma ini memperpanjang ketidakpastian mengenai masa depan Jadon Sancho di Manchester United.
AS Roma menawarkan 20 juta pound sterling untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United, tetapi Giallorosi juga terbuka untuk meminjam dengan opsi pembelian di musim depan.
Gian Piero Gasperini mengatakan tim pelatih AS Roma sudah mengetahui apa-apa saja yang perlu ditingkatkan dari penyerang asal Ukraina Artem Dovbyk.
AS Roma mengeluarkan biaya sebesar 30 juta euro atau sekitar Rp573 miliar untuk membuat Flamengo bersedia melepas Wesley Franca.
Jacob Ramsey menjadi rekrutan keempat Newcastle United pada musim panas ini setelah mereka lebih dahulu mendatangkan Anthony Elanga, Aaron Ramsdale, dan Malick Thiaw.
Newcastle United kembali diingatkan tentang masalah Alexander Isak mereka. Hasil imbang tanpa gol melawan Aston Villa menegaskan bahwa tim ini tidak akan sama tanpa kehadiran sang penyerang.
Newcastle United dilaporkan menyepakati nilai transfer sebesar 40 juta pound sterling dengan Aston Villa untuk Jacob Ramsey, dengan negosiasi antara kedua klub telah memasuki tahap akhir.
Klub Liga Primer Inggris Aston Villa meraih kemenangan telak 4-0 atas klub Serie A AS Roma di laga pramusim di Stadion Pallet-Track Bescot, Walsall, Kamis (7/8) dini hari WIB.
Evann Guessand, yang sebelumnya diincar Crystal Palace, akan menjadi rekrutan besar pertama Aston Villa di musim panas ini.
