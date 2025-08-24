Gasperini Puji Karakter AS Roma Usai Menang Tipis atas Bologna

Gian Piero Gasperini menilai kemenangan 1-0 Roma atas Bologna menjadi awal yang menjanjikan.(AS Roma)

GIAN Piero Gasperini menilai kemenangan 1-0 Roma atas Bologna menjadi awal yang menjanjikan bagi tim asuhannya. Laga ini merupakan debut kompetitif Gasperini di bangku pelatih Giallorossi setelah meninggalkan Atalanta.

Gol semata wayang Roma dicetak rekrutan anyar Wesley Franca lewat tembakan dari sudut sempit, memastikan tiga poin perdana di Serie A musim ini. Dalam laga tersebut, Gasperini hanya menurunkan dua pemain baru sejak awal, yakni Wesley dan Evan Ferguson.

“Pertandingan pertama selalu sulit karena belum sepenuhnya memahami pergerakan dan posisi pemain. Namun kami langsung berada di jalur yang benar melawan tim sekuat Bologna, dan itu pertanda baik,” kata Gasperini kepada Sky Sport Italia.

Pelatih berusia 66 tahun itu juga menyoroti potensi besar para pemain mudanya. “Mereka masih sangat muda, tetapi sudah menunjukkan kualitas yang bisa terus berkembang. Saya senang dengan konsistensi tim sejak pramusim, dan malam ini para suporter juga menikmatinya.”

Laga ini sekaligus menjadi pertandingan ke-600 Gasperini sebagai pelatih di Serie A, sebuah catatan bersejarah untuk mengawali petualangannya bersama Roma.

Secara permainan, Gasperini menilai tim tampil disiplin. “Kami menjaga bentuk permainan, penyerang ikut membantu bertahan, agresif, dan cukup presisi. Di setengah jam pertama kualitas kami sangat terlihat, bahkan seharusnya sudah unggul lebih cepat. Bologna memang memberikan perlawanan, tapi kami tetap kuat di lini belakang,” ujarnya.

Ia mengakui Roma seharusnya bisa mengamankan kemenangan lebih tenang dengan gol tambahan. “Kalau sedikit lebih tajam, kami mungkin mencetak gol kedua. Namun bertahan sampai akhir juga hal positif, menunjukkan karakter tim untuk berjuang,” tambahnya.

Gasperini juga memuji performa Manu Koné, gelandang yang sempat diincar Inter pada musim panas ini. “Kami bermain berani melawan tim dengan kualitas serangan tinggi. Meski tahu satu kesalahan bisa berakibat fatal, kami tetap konsisten, merebut bola kembali dengan cepat, dan menguasai lini tengah,” jelasnya.

Ia menutup dengan rasa puas atas mentalitas tim. “Laga pembuka selalu sulit, tapi dengan semangat seperti ini, di depan fans sendiri, melawan lawan yang tangguh, hasil ini memberi kami kepercayaan diri untuk melangkah ke depan,” pungkas Gasperini. (Football-Italia/Z-2)