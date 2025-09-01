Inter Milan vs Udinese, Nerazzurri Takluk di Kandang Sendiri

Headline
UDINESE sukses mencuri tiga poin dari markas Inter Milan usai meraih kemenangan 2-1 di laga Serie A, Senin (1/9) dini hari WIB.
Dalam laga di Stadion Giuseppe Meazza itu, Udinese meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini.
Para pendukung Inter Milan sempat bersorak riang lantaran Denzel Dumfries bergerak bebas menyelesaikan umpan silang Marcus Thuram demi membuka keunggulan Nerazzurri di menit ke-17.
Namun, sembilan menit berselang, Dumfries berubah peran dari pahlawan menjadi pecundang karena divonis menyentuh bola dengan tangan di dalam kotak penalti, memaksa wasit menunjuk titik putih.
Keinan Davis sukses jadi algojo bagi Udinese untuk menyamakan kedudukan 1-1.
Lima menit jelang waktu normal babak pertama berakhir, publik Giuseppe Meazza dibungkam oleh Arthur Atta, yang bergerak bebas di dalam kotak penalti untuk menanduk umpan silang Davis, memperdaya kiper Yann Sommer dan membawa Udinese berbalik unggul 2-1.
Skor 2-1 untuk keunggulan Udinese atas Inter Milan bertahan hingga jeda.
Inter Milan berusaha bangkit setelah turun minum dan sempat menyarangkan bola ke gawang tim tamu lewat Federico Dimarco di menit 56. Namun, gol itu dianulir seusai peninjauan VAR karena offside.
Di sisa waktu yang ada, percobaan tim besutan Cristian Chivu itu tak mampu menghindarkan diri dari kekalahan.
Skor 2-1 untuk kemenangan Udinese atas Inter Milan bertahan hingga laga usai.
Berkat kemenangan ini, Udinese menduduki peringkat lima klasemen Serie A dengan raihan empat poin dari dua laga.
Adapun Inter Milan berada di peringkat keenam dengan torehan tiga poin dari dua laga. (Ant/Z-1)
