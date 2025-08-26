Klasemen Serie A, Inter Milan Puncaki Klasemen

Skuad Inter Milan di laga Serie A kontra Torino(AFP/PIERO CRUCIATTI)

PEKAN pertama Serie A 2025/26 yang berlangsung hingga Selasa (26/8) langsung menyuguhkan kejutan dan performa gemilang.

Inter Milan tampil dominan dengan kemenangan telak 5-0 atas Torino, mengantarkan mereka ke puncak klasemen sementara sekaligus menandai debut manis pelatih Cristian Chivu.

Namun, kejutan besar terjadi di San Siro, ketika tim promosi Cremonese secara mengejutkan mengalahkan AC Milan 2-1, dengan penampilan apik kiper Timnas Indonesia Emil Audero menjadi sorotan.

Sementara itu, klub besar seperti Juventus, Napoli, dan AS Roma juga memulai musim dengan kemenangan, menjanjikan persaingan sengit di musim ini.

Inter Milan mengawali musim dengan kemenangan telak 5-0 atas Torino pada laga penutup pekan pertama, Selasa.

Gol-gol Nerazzurri dicetak oleh Alessandro Bastoni (18'), Marcus Thuram (36' dan 62'), Lautaro Martinez (52'), dan Ange-Yoan Bonny (72').

Kemenangan ini menandai debut sukses Cristian Chivu sebagai pelatih Inter Milan, sekaligus membawa timnya memuncaki klasemen sementara dengan keunggulan selisih gol atas Napoli.

Kejutan besar terjadi di San Siro saat tim promosi Cremonese mengalahkan AC Milan dengan skor 2-1. Gol Cremonese dicetak oleh Federico Baschirotto (28') dan Federico Bonazzoli (61'), sedangkan AC Milan hanya mampu membalas lewat gol Strahinja Pavlovic (45+1').

Penampilan gemilang kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, menjadi kunci kemenangan Cremonese dengan empat penyelamatan krusial, termasuk menahan tendangan keras Luka Modric.

Hasil ini menempatkan Cremonese di posisi ke-4 klasemen, sementara AC Milan terpuruk di peringkat ke-16.

Juventus memulai musim dengan kemenangan 2-0 atas Parma, menandai debut manis Igor Tudor sebagai pelatih kepala. Gol kemenangan Bianconeri dicetak oleh Jonathan David (59') dan Dusan Vlahovic (83').

Meski kehilangan Andrea Cambiaso akibat kartu merah di menit ke-83, Juventus tampil dominan dengan 25 tembakan dan penguasaan bola 65%. Kemenangan ini mengantarkan Juventus ke posisi ke-4 klasemen, hanya kalah selisih gol dari Inter Milan.

Selain Inter Milan dan Juventus, klub-klub besar seperti Napoli dan AS Roma juga meraih kemenangan. Napoli menundukkan Sassuolo 2-0, sementara AS Roma mengalahkan Bologna 1-0. Hasil ini menunjukkan awal yang solid bagi klub-klub papan atas di musim ini.

Berdasarkan laman resmi Serie A, berikut hasil lengkap dan klasemen pekan pertama: