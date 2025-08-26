Klasemen Serie A, Inter Milan Puncaki Klasemen

Headline
PEKAN pertama Serie A 2025/26 yang berlangsung hingga Selasa (26/8) langsung menyuguhkan kejutan dan performa gemilang.
Inter Milan tampil dominan dengan kemenangan telak 5-0 atas Torino, mengantarkan mereka ke puncak klasemen sementara sekaligus menandai debut manis pelatih Cristian Chivu.
Namun, kejutan besar terjadi di San Siro, ketika tim promosi Cremonese secara mengejutkan mengalahkan AC Milan 2-1, dengan penampilan apik kiper Timnas Indonesia Emil Audero menjadi sorotan.
Sementara itu, klub besar seperti Juventus, Napoli, dan AS Roma juga memulai musim dengan kemenangan, menjanjikan persaingan sengit di musim ini.
Inter Milan mengawali musim dengan kemenangan telak 5-0 atas Torino pada laga penutup pekan pertama, Selasa.
Gol-gol Nerazzurri dicetak oleh Alessandro Bastoni (18'), Marcus Thuram (36' dan 62'), Lautaro Martinez (52'), dan Ange-Yoan Bonny (72').
Kemenangan ini menandai debut sukses Cristian Chivu sebagai pelatih Inter Milan, sekaligus membawa timnya memuncaki klasemen sementara dengan keunggulan selisih gol atas Napoli.
Kejutan besar terjadi di San Siro saat tim promosi Cremonese mengalahkan AC Milan dengan skor 2-1. Gol Cremonese dicetak oleh Federico Baschirotto (28') dan Federico Bonazzoli (61'), sedangkan AC Milan hanya mampu membalas lewat gol Strahinja Pavlovic (45+1').
Penampilan gemilang kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, menjadi kunci kemenangan Cremonese dengan empat penyelamatan krusial, termasuk menahan tendangan keras Luka Modric.
Hasil ini menempatkan Cremonese di posisi ke-4 klasemen, sementara AC Milan terpuruk di peringkat ke-16.
Juventus memulai musim dengan kemenangan 2-0 atas Parma, menandai debut manis Igor Tudor sebagai pelatih kepala. Gol kemenangan Bianconeri dicetak oleh Jonathan David (59') dan Dusan Vlahovic (83').
Meski kehilangan Andrea Cambiaso akibat kartu merah di menit ke-83, Juventus tampil dominan dengan 25 tembakan dan penguasaan bola 65%. Kemenangan ini mengantarkan Juventus ke posisi ke-4 klasemen, hanya kalah selisih gol dari Inter Milan.
Selain Inter Milan dan Juventus, klub-klub besar seperti Napoli dan AS Roma juga meraih kemenangan. Napoli menundukkan Sassuolo 2-0, sementara AS Roma mengalahkan Bologna 1-0. Hasil ini menunjukkan awal yang solid bagi klub-klub papan atas di musim ini.
INTER Milan gagal memanfaatkan peluang untuk mengambil alih kendali perebutan gelar Serie A setelah ditahan imbang 2-2 oleh Lazio pada pekan ke-37, Senin (19/5) WIB.
GOL tunggal Kenan Yildiz mengantarkan tiga poin bagi Juventus saat menjamu Genoa pada lanjutan Serie A di Stadion Allianz, Turin, Minggu (30/3) dini hari WIB. Juventus menang 1-0
Roma kini ada di posisi tujuh klasemen Liga Italia dengan 46 poin. Sedangkan Empoli ada posisi rawan degradasi dengan mengoleksi 22 poin.
Laga Lecce vs Milan berlangsung di Stadion Comunale Via del Mare, Minggu (9/3) dini hari WIB. Rossoneri menang 3-2 setelah sempat ketinggalan dua gol.
Inter Milan justru tertinggal dari juru kunci klasemen Serie A Monza pada menit awal dalam pertandingan.
Chivu seakan menegaskan tekad Nerazzurri untuk meninggalkan bayang-bayang masa transisi.
Gol kemenangan Inter Milan ke gawang Torino di laga Serie A dicetak oleh Aleesandro Bastoni, Marcus Thuram (dua gol), Lautaro Martinez, dan Ange Bonny.
Kedatangan Andy Diouf merupakan bagian dari rencana jangka panjang Inter Milan di bawah asuhan pelatih baru, Cristian Chivu, untuk menyegarkan skuad dengan pemain muda dan dinamis.
Atalanta mengeluarkan biaya transfer sebesar 17 juta euro (sekitar Rp307 miliar) untuk Nicola Zalewski dari Inter Milan.
Secara statistik Inter Milan lebih unggul dibanding Monza dengan menguasai 54% penguasaan bola dan melepaskan 19 tendangan yang empat di antaranya tepat sasaran.
