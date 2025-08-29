Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
UNDIAN fase grup Liga Champions 2025/2026 telah digelar pada Jumat (29/8) dini hari WIB. Hasilnya, Liverpool tergabung dalam grup berat bersama sejumlah klub besar Eropa.
The Reds akan menghadapi Real Madrid (H), Inter Milan (A), Atletico Madrid (H), Eintracht Frankfurt (A), PSV Eindhoven (H), Marseille (A), Qarabag (H) dan Galatasaray (A).
Laga ini juga akan mempertemukan kembali Liverpool dengan mantan pemainnya, Trent Alexander-Arnold, yang kini memperkuat Real Madrid. Selain itu, striker anyar Hugo Ekitike akan menghadapi mantan klubnya, Eintracht Frankfurt.
Pelatih Liverpool, Arne Slot mengaku antusias dengan hasil undian ini.
"Tidak ada satu pertandingan yang mudah. Kami antusias dan penuh semangat menghadapi tantangan-tantangan ini," katanya seperti dikutip dari situs resmi klub, Jumat (29/8).
Musim lalu, Liverpool sempat menjamu Real Madrid di Anfield pada fase grup dan berhasil menang 2-0. Slot menyebut laga ulang melawan Los Blancos di kandang sendiri akan kembali jadi momen istimewa.
"Menjamu Real Madrid di Anfield lagi adalah sesuatu yang istimewa. Pertandingan musim lalu tentu saja berkesan, saya berharap yang sama kali ini. Saya yakin seluruh dunia akan menontonnya," sebut Slot.
Pelatih asal Belanda itu menegaskan Liverpool siap menghadapi persaingan ketat di fase awal Liga Champions.
"Kami akan menghadapi tim-tim kuat. Saya senang," pungkasnya. (Fer)
LIVERPOOL Satu Grup dengan Real Madrid, Inter Milan dan Atletico di Liga Champions 2025/2026. Undian fase grup Liga Champions 2025/2026 telah digelar pada Jumat (29/8) dini hari WIB
ENAM poin sempurna telah dikumpulkan Liverpool dan Arsenal di awal Liga Premier 2025/26. Keduanya akan saling berhadapan pada pekan ketiga di Anfield, Minggu (31/8).
Jadwal Liga Champions akan berlangsung dalam delapan pekan dan dimulai dengan fase liga.
Salah satu duel yang paling menyita perhatian adalah pertemuan Liverpool kontra Real Madrid di Anfield.
Hugo Ekitike mengawali kariernya di Liverpool dengan gemilang usai menorehkan tiga gol dalam tiga pertandingan sejak didatangkan dari Eintrahct Frankfurt, musim panas ini.
Madrid berada di grup berat bersama Manchester City, Juventus, Marseille, Monaco, Liverpool, Benfica dan Kairat.
Jadwal Liga Champions akan berlangsung dalam delapan pekan dan dimulai dengan fase liga.
Amorim menegaskan bahwa Mainoo masih berada dalam persaingan langsung dengan Fernandes.
BAYER Leverkusen resmi mengumumkan perekrutan Lucas Vazquez dengan kontrak berdurasi dua tahun.
Lucas Vazquez mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun atau hingga 27 Juni 2027 dan ia akan mengenakan nomor punggung 21 bersama Bayer Leverkusen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved