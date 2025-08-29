Penyerang Liverpool asal Inggris #19 Harvey Elliott (Kanan) merayakan gol pertama Liverpool bersama rekan satu timnya selama pertandingan sepak bola leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA antara Paris Saint-Germain (Prancis) dan Liverpool (Inggris)(GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

UNDIAN fase grup Liga Champions 2025/2026 telah digelar pada Jumat (29/8) dini hari WIB. Hasilnya, Liverpool tergabung dalam grup berat bersama sejumlah klub besar Eropa.

The Reds akan menghadapi Real Madrid (H), Inter Milan (A), Atletico Madrid (H), Eintracht Frankfurt (A), PSV Eindhoven (H), Marseille (A), Qarabag (H) dan Galatasaray (A).

Laga ini juga akan mempertemukan kembali Liverpool dengan mantan pemainnya, Trent Alexander-Arnold, yang kini memperkuat Real Madrid. Selain itu, striker anyar Hugo Ekitike akan menghadapi mantan klubnya, Eintracht Frankfurt.

Pelatih Liverpool, Arne Slot mengaku antusias dengan hasil undian ini.

"Tidak ada satu pertandingan yang mudah. Kami antusias dan penuh semangat menghadapi tantangan-tantangan ini," katanya seperti dikutip dari situs resmi klub, Jumat (29/8).

Musim lalu, Liverpool sempat menjamu Real Madrid di Anfield pada fase grup dan berhasil menang 2-0. Slot menyebut laga ulang melawan Los Blancos di kandang sendiri akan kembali jadi momen istimewa.

"Menjamu Real Madrid di Anfield lagi adalah sesuatu yang istimewa. Pertandingan musim lalu tentu saja berkesan, saya berharap yang sama kali ini. Saya yakin seluruh dunia akan menontonnya," sebut Slot.

Pelatih asal Belanda itu menegaskan Liverpool siap menghadapi persaingan ketat di fase awal Liga Champions.

"Kami akan menghadapi tim-tim kuat. Saya senang," pungkasnya. (Fer)